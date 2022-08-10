Алина Загитова может принять участие в серии российского Гран-при

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова допустила свое возвращение в спорт. Она может принять участие в новой серии российского Гран-при, если получит соответствующее предложение.

«Пока еще не обсуждали эту тему. На протяжении ближайшего месяца я буду здесь, в Сочи. А дальше — если предложат выступить, скорее всего, соглашусь. И новые программы будут. Попрошу Даниила Марковича (Глейхенгауза) их сделать. Есть парочка идей, но вам я о них не расскажу», - приводит слова Загитовой «Р-Спорт».

20-летняя Алина приостановила спортивную карьеру ради роли телеведущей шоу Первого канала «Ледниковый период» и выступлений в коммерческих ледовых шоу.

Ранее Алина Загитова посетила Всемирный конгресс татар в Казани и дала интервью СМИ. Свои вопросы фигуристке задал и корреспондент «Татар-информа».