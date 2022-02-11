Алина Загитова и Евгения Медведева посетили матч хоккейной сборной России против Дании

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и двухкратная серебряная медалистка Олимпиады – 2018 в Пхенчхане Евгения Медведева посетили матч сборной России по хоккею против команды Дании. Об этом спортсменки сообщили в профилях Instagram.

В сториз своего аккаунта Загитова рассказала о том, что пришла на игру с камерой, чтобы снять влог.

«Друзья, не спрашивайте, как я сюда прошла, но я как-то это сделала. И опять же, в моих руках камера. Мне кажется, я уже скоро к ней прилипну и буду снимать для вас контент. Сегодня я сняла для вас хоккей, будет очень интересный влог. Да, я постаралась сегодня», – сказала Алина Загитова.

В свою очередь, Медведева посетила вторую игру сборной России по хоккею в компании с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Маргаритой Мамун.

Как ранее сообщало ИА «Татар-ифнорм», наша национальная команда во втором туре группы B обыграла сборную Дании со счетом 2:0. Форвард «Ак Барса» Воронков отметился голевой передачей.

Следующий матч россияне в Пекине проведут завтра против сборной Чехии. Начало встречи в 16:10 по московскому времени.