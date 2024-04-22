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Алиев: Россия — основополагающая страна в плане региональной безопасности на Кавказе
Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе, но не только в этом регионе, но и в более широкой географии. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, передает пресс-служба Кремля.
«Вопросы региональной безопасности постоянно в повестке дня наших встреч. И мы также рады тому, как они решаются. Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе и в более широкой географии», — сказал Алиев.
Он отметил, что от действий и взаимодействия России и Азербайджана «зависит очень многое» и республика нацелена на укрепление мер доверия, сотрудничества, взаимопонимания и урегулирования всех вопросов в духе взаимодействия и взаимных интересов.
Путин во время встречи подчеркнул, что отношения двух стран находятся на высоком уровне и все время развиваются, и отметил, что во время сегодняшних переговоров стороны обсудят ситуацию с точки зрения обеспечения безопасности в регионе.
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