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Экономика 22 апреля 2024 16:45

Путин: Товарооборот России и Азербайджана достиг уже более 4 миллиардов долларов

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Объем товарооборота России и Азербайджана составил более 4 млрд долларов. Об этом Президент Владимир Путин сказал на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, передает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что отношения двух стран находятся на высоком уровне и все время развиваются.

«У нас растет товарооборот: он достиг уже более 4 миллиардов долларов. 6 миллиардов, если в долларовом эквиваленте говорить, составляют российские инвестиции в экономику Азербайджана», — сказал Путин.

Он добавил, что страны имеют много интересных направлений сотрудничества в реальном секторе экономики, в кооперации и инфраструктуре.

#Владимир Путин #Ильхам Алиев #азербайджан
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