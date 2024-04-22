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Путин: Товарооборот России и Азербайджана достиг уже более 4 миллиардов долларов
Объем товарооборота России и Азербайджана составил более 4 млрд долларов. Об этом Президент Владимир Путин сказал на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, передает пресс-служба Кремля.
Глава государства отметил, что отношения двух стран находятся на высоком уровне и все время развиваются.
«У нас растет товарооборот: он достиг уже более 4 миллиардов долларов. 6 миллиардов, если в долларовом эквиваленте говорить, составляют российские инвестиции в экономику Азербайджана», — сказал Путин.
Он добавил, что страны имеют много интересных направлений сотрудничества в реальном секторе экономики, в кооперации и инфраструктуре.
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