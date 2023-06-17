Минниханов и Алиев открыли сервисный центр Auto Leasing Azerbaijan

Раис Татарстана Рустам Минниханов и Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыли сервисный центр Auto Leasing Azerbaijan, созданный при участии ПАО «КАМАЗ» и Гянджинского автомобильного завода. Об этом сообщили в пресс-службе Раиса РТ.

Центр рассчитан на ремонт любой сложности. Зона обслуживания состоит из 12 постов. Имеется агрегатный участок и участок для ремонта двигателей. Сервисные мощности предполагается задействовать не только для обслуживания техники «КАМАЗ», но и для машин других брендов.

Ильхам Алиев заметил, что центр весьма востребован, так как на территории ведутся масштабные строительные работы, в которых задействовано сотни единиц техники.

Рустам Минниханов в свою очередь поблагодарил Президента Азербайджана за личное внимание к проекту.

Сервисный центр Auto Leasing Azerbaijan создан на территории промышленного парка «Экономическая зона Аразская долина», который находится в Джебраильском районе Азербайджана.