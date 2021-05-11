Алиев: Наблюдается позитивная динамика в отношениях России и Азербайджана

В отношениях России и Азербайджана в последнее время наблюдается положительная динамика. Об этом министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову рассказал Президент республики Ильхам Алиев. Глава МИД России прибыл в Баку с рабочим визитом, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Лавров посетил Ереван, где провел встречу с и. о. Премьер-министра Армении Николом Пашиняном, а также и. о. главы МИД Арой Айвазяном.

«По прошествии уже полугода после вашего последнего визита в Баку мы можем с удовлетворением констатировать продолжение позитивной динамики в наших отношениях», — заявил Алиев.

Он также напомнил, что 10 мая обменялся поздравлениями с Днем Победы с Президентом России Владимиром Путиным. «Мы поздравили друг друга лично с нашей общей Победой, с победой над фашизмом», — подчеркнул азербайджанский лидер.

По его словам, Азербайджан надеется на сотрудничество с Россией и в дальнейшем, в том числе для нормализации ситуации в регионе.

«С точки зрения военного аспекта мы можем считать ситуацию уже нормализованной, но с точки зрения политических, экономических, транспортных и иных аспектов будущего взаимодействия, конечно, предстоит очень много. Мы, естественно, рассчитываем, что Россия как наш друг, стратегический партнер, сосед, как страна, чьи миротворцы сегодня находятся на территории Азербайджана, будет и дальше способствовать снижению напряженности», — отметил он.

Также Алиев поблагодарил Россию за быстрое решение вопроса о поставках антиковидного препарата «Спутник V», разработанного центром Н. Ф. Гамалеи. Данная вакцина, подчеркнул глава государства, «сегодня завоевывает все больше и больше популярности в мире» и поможет ускорить борьбу с коронавирусом в регионе.