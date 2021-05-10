Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Лидеры двух стран обменялись поздравлениями с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Они отметили, что народы России и Азербайджана «свято чтут память о подвиге воинов-освободителей и глубоко благодарны ветеранам, проявившим беспримерный героизм и самоотверженность».
Кроме того, стороны подтвердили, что настроены на усиление двухстороннего сотрудничества.
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Путин и Алиев обменялись поздравлениями с прошедшим Днем Победы
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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