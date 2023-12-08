Альфия Когогина: Путин – это гарантия многополярного справедливого мира

Владимир Путин – гарантия многополярного справедливого мира. Такое мнение высказала депутат Госдумы РФ Альфия Когогина, комментируя «Татар-информу» решение Президента РФ о выдвижении на новый срок.

«Сегодня, когда против России ведется настоящая война, когда нам объявлено незаконно почти 18 тысяч санкций, страна может победить только во главе с сильным лидером, которым является Владимир Владимирович Путин. Свою эффективность он доказал на протяжении последних двух десятилетий», – сказала Когогина.

«Именно при руководстве Путина со страной стали считаться. Но я уверена, что с победой Путина связывают свою жизнь не только россияне, но много десятков и сотен миллионов людей во всем мире. Путин – это гарантия многополярного справедливого мира», – резюмировала депутат, добавив, что она поддерживает решение российского лидера.

Глава государства сообщил о решении выдвинуться на новый срок сегодня на церемонии по случаю Дня Героев Отечества. Выборы Президента России пройдут в следующем году и продлятся три дня, с 15 по 17 марта.