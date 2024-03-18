Альфия Когогина – о результатах выборов: Это ответ народа против санкций и агрессии

Фото: Рамиль Гали / «Татар-информ»

Результат выборов Президента России является ответом многонационального народа против санкций и агрессии, развязанной против нашей страны. Об этом, комментируя «Татар-информу» итоги прошедших президентских выборов, заявила депутат Госдумы РФ Альфия Когогина.

«Беспрецедентная активность наших граждан на выборах Президента Российской Федерации и ошеломляющий результат, с которым Владимир Владимирович (Путин – прим. Т-и.) побеждает на этих выборах, – это ответ многонационального единого народа против санкций и агрессии, развязанной против нашей страны», – сказала она.

«Я считаю, что такой результат закономерен, естественен и демонстрирует то, что люди, как один, сплотились вокруг сильного лидера за процветание России, за победу на всех фронтах – и в окопах, и в экономике, и в социально-культурной сфере», – выразила мнение депутат.

Трехдневные выборы Президента России проходили в стране с 15 по 17 марта. Официальные результаты Центризбирком планирует представить 21 марта. По итогам подсчета 100% протоколов действующий глава государства Владимир Путин получает 87,28% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,2%.

В Татарстане, по утвержденным данным ЦИК, нынешний Президент по итогам обработки 100% бюллетеней набрал 88,74% голосов, Харитонов – 4,83%, Слуцкий – 3,93%, Даванков – 1,53%.