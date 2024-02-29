Альфия Когогина о послании Президента: вдохновляющая речь с постановкой амбициозных целей

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию – вдохновляющая речь с постановкой амбициозных целей, на решение которых государство направит ресурсы в ближайшие шесть лет. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась депутат Госдумы РФ Альфия Когогина.

«Мы выбираем жизнь. Пожалуй, это главный лейтмотив послания Президента в этом году», – сказала Когогина. Она добавила, что для нее самой, как для матери, важно, что «большая многодетная семья предложена Президентом стать нормой нашей жизни». «На это будут направлены огромные средства. Триллион рублей на модернизацию перинатальных центров, на капремонт детсадов, школ, поддержку спорта, вузовского образования, предложено продление семейной ипотеки, выплаты материнского капитала. Очень важно, что государство будет усиливать свою роль в поддержке семей с детьми и прежде всего многодетных», – подчеркнула депутат.

Ряд норм, предложенных главой государства, будет направлен на долгосрочную перспективу, продолжила Когогина.

«С воодушевлением я восприняла новые национальные проекты, посвященные семье, молодежи России, кадрам и экономике данных. Важно, что был сделан акцент на технологической модернизации и национальном суверенитете, обеспечении опережающего экономического роста за счет собственных возможностей и за счет увеличения производительности труда», – поделилась она.

Речь Президента в части экономической политики, по ее словам, была направлена на обеспечение темпов экономического роста на уровне существенно выше мировых за счет улучшения инфраструктуры, поддержки регионов. «Таких амбициозных задач в послании я еще не помню. У нас есть всё – работающие талантливые люди, средства, воля. Нам нужно просто двигаться дальше, вместе, одной семьей. И, конечно, нужна победа!» – резюмировала Альфия Когогина.