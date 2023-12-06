Альфия Когогина: Экономика растет, особенно в таких регионах как Татарстан

Фото: Рамиль Гали / «Татар-информ»

Итоги года для России можно смело назвать положительными. Всемирный банк признал, что экономика России стала одной из крупнейших экономик мира и вошла в топ-5, обогнав многие европейские страны. Экономика растет, особенно в таких регионах как Татарстан, где своевременно предпринимаются меры для эффективной работы и адаптации предприятий. Таким мнением в интервью «Татар-информу» поделилась депутат Госдумы РФ Альфия Когогина.

Несмотря на почти фатальные прогнозы, по итогам 8 месяцев ВВП вырос на 2,5%, полностью компенсировав прошлогодний спад и превысив уровень 2021 года, продолжает Когогина.

«Мы помним это красочное выражение “экономика России будет разорвана в клочья”. Но благодаря деловой активности бизнеса, грамотным руководителям крупных промышленных предприятий и вовремя стартовавшей программе господдержки, экономика не только не рухнула, но продолжила развитие», – отметила спикер.

Она привела в пример КАМАЗ, который несмотря на санкции не только прирастает в объемах, но и освоил с нуля выпуск новой специальной техники. «На 70% импортозамещен тягач поколения К5, и за 11 месяцев этого года произведено четыре тысячи таких грузовиков, что больше, чем за весь предыдущий период», – подчеркнула Когогина.

Она добавила, что программы развития производств реализуют многие республиканские предприятиями. Так, идет модернизация КАПО имени Горбунова, «Соллерс» локализует производство дизельных двигателей, в «Иннополисе» запущен завод по производству материнских плат мощностью 300 тысяч единиц в год с последующим наращиванием до 1 миллиона, инвестпроекты ТАНЕКО и ТАИФ-НК позволяют выйти на уровень переработки 2/3 добываемой нефти.

«Новые и современные производства – это не только высокопроизводительные рабочие места, растущие доходы работников, но и основа для реализации масштабных социальных программ. Важно, что в республике не остановлены и успешно реализуются все 13 национальных проектов, федеральные и республиканские программы, направленные на развитие экономики и социальной сферы. Это ежегодно порядка 600 социально значимых объектов строительства и капремонта, закупки оборудования и улучшения материально-технической базы социальной сферы», – резюмировала она.