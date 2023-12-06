Альфия Когогина: Бюджет-2024 обеспечивает не только обороноспособность, но и развитие РФ

Альфия Когогина: «Итоги года для России можно смело назвать положительными. Всемирный банк признал, что экономика России стала одной из крупнейших экономик мира»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Главный итог – своевременное принятие законов, необходимых для адаптации экономики к новым реалиям

Мы ведем наш разговор ближе к концу года, и хотелось бы подвести итоги вашей личной работы, итоги работы депутатов Татарстана и Госдумы в целом. Каковы, по вашему мнению, ключевые моменты, которые были важны именно в этом году в профессиональной деятельности?

Если начать с итогов работы Государственной Думы, то главное, что мы сделали, – это своевременно приняли все федеральные законы, необходимые для адаптации экономики к новым реалиям, поддержки незащищенных слоев населения и обеспечения обороноспособности государства. Все эти решения подкреплялись финансированием, деньги в федеральный бюджет были заложены в полном объеме.

Сюда вошли поддержка многодетных семей, обеспечение развития отечественной экономики и промышленности, в том числе сельских территорий, и, конечно, большой блок законотворчества был посвящен поддержке участников спецоперации и их семей.

Что конкретно было сделано на федеральном законодательном уровне в плане поддержки людей?

Впервые по решению Президента страны Владимира Путина введено единое пособие на детей до 17 лет. Его по всей стране получают 10 миллионов человек, на что направляется 1,7 трлн рублей. Это прорыв в части ликвидации неравенства между доходами населения. Или другой пример: идет рассмотрение и уже в первом чтении принят проект закона, дающий право мамам, вышедшим досрочно на работу из декрета, получать детское пособие. Раньше об этом можно было только мечтать.

«Если начать с итогов работы Государственной Думы, то главное, что мы сделали, – это своевременно приняли все федеральные законы» Фото: duma.gov.ru

Что касается поддержки участников СВО, то все они, согласно федеральному законодательству, признаются участниками боевых действий, а значит, имеют право на соответствующие льготы и выплаты. Им предоставляется право на кредитные каникулы, а в случае гибели бойца либо получения первой группы инвалидности кредиты подлежат полному списанию.

Сами участники СВО и их дети имеют льготы при поступлении в высшие учебные и средние заведения. Предприниматели, трудоустроившие участников спецоперации, будут признаны социальными и многое другое.

А ваши законодательные или другие важные инициативы были реализованы за этот период?

Приведу два примера. Первый, конца прошлого – начала этого года, касался очень важной темы: с самого начала СВО у членов семей наших бойцов на передовой были трудности с коммуникацией со своим сыновьями и мужьями, так как телефонные звонки были невозможны, а письма не доходили. Ко мне обратились матери и жены наших бойцов с предложением создать совместно с Минобороны Полевую почту. Я детально обсудила эту проблему с оборонным ведомством, мы нашли решение, и на сегодня трудностей со связью членов семей с нашими ребятами нет. Вопрос продолжаю держать на контроле, потому что как мама очень хорошо понимаю, как важно поддерживать связь со своими детьми и близкими людьми.

Второй пример лежит в плоскости качества жизни и сохранения здоровья граждан, а именно – касается обеспечения Тукаевского района чистой питьевой водой. Район растет, появляются новые села, особенно села с многодетными семьями, и, с одной стороны, качество артезианской питьевой воды жителей не устраивает, а с другой – ее просто не хватает. Задача очень трудоемкая и сложная.

«Построены десятки километров трубопроводов, вложено более 400 миллионов рублей, и сегодня многодетные семьи Тукаевского района могут получить чистую питьевую воду» Фото: er-gosduma.ru

Нужно было провести большие проектные и изыскательские работы, найти на них средства в республиканском бюджете и привлечь федеральное финансирование по программе «Чистая вода». Благодаря Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову, совместной работе Минприроды Татарстана с Правительством России работа стартовала и уже завершен первый ее этап. Построены десятки километров трубопроводов, вложено более 400 млн рублей, и сегодня многодетные семьи Азьмушкино, жители Малой Шильны и ряда других поселков могут получить чистую питьевую воду.

Проблема решена?

Первый этап уже пройден, предстоит реализовать второй. Тогда и другие поселки в Тукаевском районе будут обеспечены питьевой водой.

Этот пример, кстати, очень хорошо иллюстрирует взаимодействие татарстанской команды в Госдуме. Вместе с Правительством и населением под руководством Рустама Нургалиевича Минниханова мы работаем над главной целью – улучшением качества жизни татарстанцев. Думаю, вы знаете о том, что каждый депутат закреплен за определенными федеральными программами и, таким образом, ни одна федеральная программа не остается вне периметра нашего внимания.

«Экономика растет, особенно в таких регионах, как Татарстан»

Вы курируете работу, связанную с региональной экономикой и промышленностью, развитием предпринимательства. Что в этом году удалось сделать в Государственной Думе, какие законопроекты принять?

Напомню, что формирование законодательства, направленного на поддержку деловой инициативы граждан и снятие административных барьеров, было начато с ковидных времен. Был принят федеральный закон о налоговых льготах и снижены, например, до 15% страховые взносы. Только это позволило за три года сэкономить бизнесу около 1 трлн рублей.

«Был принят федеральный закон о налоговых льготах и снижены, например, до 15% страховые взносы» Фото: duma.gov.ru

Кроме того, есть рассрочка по уплате задолженности перед бюджетом, которой воспользовались, по данным ФНС, 27% компаний, и мораторий на проверки, и поддержка спроса через увеличение госзакупок до 7 трлн рублей. И, конечно, льготные кредиты под 2,5-4% годовых, объем которых, пожалуй, составил исторический максимум – 1,25 трлн рублей. Этой поддержкой смогли воспользоваться около трети предприятий.

Наконец, законодательно были закреплены эксперименты по переходным налоговым режимам. Например, в общепите он доказал свою эффективность и способствовал обелению сферы. Рост зарплат в этой сфере составил 30%, в то время как в среднем по ОКВЭДу это 20%. Очевидно, что системная законодательная поддержка помогла малому бизнесу адаптироваться к новым реалиям, сохранить рабочие места, зарплаты работников. Сейчас логично, что и сами предприниматели, и государство ожидает качественного роста сегмента МСП. Тема повышения эффективности господдержки обсуждается нами на всех площадках – и в регионах, и в Госдуме.

Мы поговорили про малый бизнес. А какую поддержку, направленную на противодействие западным санкциям, получают наши крупные, градообразующие предприятия?

Спектр господдержки был достаточно широк – начиная с увеличившегося госзаказа и льготных кредитов из Фонда промышленности до компенсации процентных ставок по НИОКРу, продления сертификатов и лицензий. Это позволило нашим предприятиям не остановить программы развития.

Позволю акцентировать ваше внимание на том, что итоги года для России можно смело назвать положительными. Всемирный банк признал, что экономика России стала одной из крупнейших экономик мира и вошла в топ-5, обогнав многие европейские страны. По итогам 8 месяцев ВВП вырос на 2,5%, полностью компенсировав прошлогодний спад и превысив уровень 2021 года. Экономика растет, особенно в таких регионах, как Татарстан, где своевременно предпринимаются меры для эффективной работы и адаптации предприятий.

«КАМАЗ, который, несмотря на санкции, не только прирастает в объемах, но и освоил с нуля выпуск новой специальной техники» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Хотя прогнозы и ожидания были совершенно другие?

Да. Были совершенно фатальные прогнозы. Мы помним это красочное выражение «экономика России будет разорвана в клочья». Но благодаря деловой активности бизнеса, грамотным руководителям крупных промышленных предприятий и вовремя стартовавшей программе господдержки экономика не только не рухнула, но и продолжила развитие.

Например, КАМАЗ, который, несмотря на санкции, не только прирастает в объемах, но и освоил с нуля выпуск новой специальной техники. На 70% импортозамещен тягач поколения К5, и за 11 месяцев этого года произведено 4 тысячи таких грузовиков, что больше, чем за весь предыдущий период.

Программы развития производств реализуют многие республиканские предприятиями. Идет модернизация КАПО имени Горбунова, «Соллерс» локализует производство дизельных двигателей, в «Иннополисе» запущен завод по производству материнских плат мощностью 300 тысяч единиц в год с последующим наращиванием до 1 миллиона, инвестпроекты ТАНЕКО и ТАИФ-НК позволяют выйти на уровень переработки 2/3 добываемой нефти.

Новые и современные производства – это не только высокопроизводительные рабочие места, растущие доходы работников, но и основа для реализации масштабных социальных программ. Важно, что в республике не остановлены и успешно реализуются все 13 национальных проектов, федеральные и республиканские программы, направленные на развитие экономики и социальной сферы. Это ежегодно порядка 600 социально значимых объектов строительства и капремонта, закупки оборудования и улучшение материально-технической базы социальной сферы.

«Нехватка кадров – это проблема как крупных и средних предприятий, так и совсем небольших. Эту задачу не решить простыми способами» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Самый острый вопрос – нехватка кадров»

У вас есть с бизнес-сообществом обратная связь. В чем они нуждаются, какой запрос есть со стороны предпринимателей?

На сегодня, надо признать, есть трудности и с фондированием, и с доступом к некоторым передовым технологиям, но первый и самый острый вопрос – это нехватка кадров. Причем это проблема как крупных и средних предприятий, так и совсем небольших. Эту задачу не решить простыми способами, но очевидно, что необходимо заниматься повышением производительности труда, автоматизацией и роботизацией производств. Их уровень у нас в стране еще низок, мы в разы отстаем от многих стран.

Какие отрасли испытывают наибольший дефицит кадров в Татарстане и в целом по России?

Практически все растущие отрасли. Это промышленность, в первую очередь обрабатывающая, ОПК.

У нас многие годы был перекос – молодые люди в большинстве своем хотели быть «белыми воротничками». Есть некий дисбаланс, они хотят работать в офисе, не зная о том, что, будучи сотрудником какого-то большого серьезного предприятия, можно себя лучше реализовать и с точки зрения карьеры, и в плане доходов?

И не только большого, но и среднего предприятия. Тут дорога с двусторонним движением. И работодатели, и молодежь должны менять свои подходы, а мы, законодатели, создаем законодательные основы к этому сближению. Напомню, что Госдумой принят закон о целевом обучении, который вступит в действие в мае следующего года. В конечном итоге его реализация должна привести к тому, что молодой специалист по окончании учебы будет приходить на рабочее место полностью подготовленным и мотивированным специалистом. Он уже на старте своего пути будет знать, на какое предприятие он придет, а в течение обучения с ним будут работать наставники с предприятия и давать возможность участвовать в совместных проектах.

Какой совет вы бы дали людям, которые заняты выбором или сменой профессии? Какие сферы, отрасли, на ваш взгляд, более перспективны?

Это отрасли, заточенные на обеспечение технологического суверенитета, такие как машиностроение, обрабатывающая промышленность, IT-технологии, инжиниринг, туризм. Они будут расти, а значит, будет потребность в рабочих руках и мозгах.

«Необходимо не останавливаться в своем развитии. Город меняется к лучшему» Фото: nabchelny.ru

«Челны – город молодой по духу. Территория больших возможностей»

Вы представляете Набережные Челны. Недавно была информация о том, что город будет проводить 400-летие. Мы всегда считали Челны молодым городом, но тем не менее у него есть своя интересная история. Как вы считаете, что нужно городу, чтобы отметить 400-летие? Чего не хватает?

Сколько бы ни было городу лет, Челны – город молодой. Молодой по духу, территория больших возможностей.

Что нужно городу в смысле развития инфраструктуры? Необходимо не останавливаться в своем развитии. Город меняется к лучшему. И молодежь видит преобразования, и старшее поколение говорит о том, что Челны становятся все более комфортными. Все, что сейчас общими усилиями делается в сфере образования, здравоохранения, культуры, городской инфраструктуры и создания общественных пространств, необходимо продолжать.

Какие социальные и экономические проекты нужны городу для дальнейшего развития?

Напомню, что за последние годы в Челнах построены онкоцентр, две мегашколы на 1,5 тысячи мест каждая, детский сад, капитально отремонтированы семь школ, заканчиваются масштабные работы в инфекционной больнице. И это далеко не полный перечень реализованных проектов.

На мой взгляд, нужно стремиться к тому, чтобы челнинцы получали такие же качественные услуги в сфере здравоохранения и образования, культуры и спорта, как в Москве, это будет справедливо.

Кстати, совсем недавно обсуждали перечень необходимых объектов с мэром города Наилем Гамбаровичем (Магдеевым, – прим. Т-и), так у него этот список на несколько страниц и необходимые суммы с большим количеством нулей. Но ничего, дорогу осилит идущий. Работая в команде, многого можно добиться.

«Каждый из нас вовлечен в эту деятельность и всеми силами, какими возможно, поддерживает наших бойцов» Фото: tatarstan.ru

«Наши бойцы в зоне СВО находятся в состоянии высокого духа»

Мы знаем, что вы активно занимаетесь организацией отправки грузов в зону СВО, сбором помощи, поддержки. Расскажите об этом. Как строится работа?

Каждый из нас вовлечен в эту деятельность и всеми силами, какими возможно, поддерживает наших бойцов. Я занимаюсь этой работой вместе с Народным фронтом, «Единой Россией», предпринимателями, градообразующим предприятием. Участвовала в 13 отправках грузов, многие из них сама доставляла.

Хочу признаться, что, посещая ребят, уезжаю оттуда со спокойным сердцем, потому что наши бойцы находятся в состоянии высокого духа. Они видят, что за ними республика. Ребята живут и служат, по их собственному признанию, одной семьей и уверены, что тыл прикрыт, что семьи получают заботу и поддержку.

Последний раз ребята рассказали, что половину помощи даже передают местному населению. Это касается питьевой воды, продуктов питания, автономных систем теплоснабжения. Так что наша помощь направляется в том числе в школы и детские сады, приюты на территории, которые недавно освобождены, где нет ни теплоснабжения, ни света. И люди очень благодарны.

А первое свое впечатление помните, когда побывали в зоне СВО?

Первый раз в зоне СВО я была еще до объявления частичной мобилизации. Это был груз, сбор которого был организован с Народным фронтом для Луганской народной милиции. Тогда у меня было ощущение, что сделать надо очень многое, чтобы бойцы чувствовали себя обеспеченными и могли нормально воевать. Сегодня у меня есть понимание того, что страна полностью организовала работу таким образом, что наши бойцы обеспечены всем необходимым и защищены. Вот это самое главное.

«Первый вызов перед страной – обеспечить выполнение всех социальных обязательств»

В завершение мы хотели бы поговорить о планах на 2024 год. Над чем планируете работать, какие вызовы будут главными для вас как депутата и в целом по стране?

Недавно мы приняли закон о федеральном бюджете. Первый вызов перед страной, перед бюджетом, перед Государственной Думой – обеспечить выполнение всех социальных обязательств государства. Это решения, озвученные в Посланиях Президента Владимира Владимировича Путина. Можно с уверенностью сказать, что бюджет обеспечивает не только обороноспособность страны, но и развитие страны.

При том, что высока доля военных расходов...

Это объективно. Но расходы на социальную сферу впервые достигают почти 12 триллионов. Причем в ходе работы над вторым чтением поправками нашей фракции эти расходы были увеличены на 2 триллиона, или на 11%. А общие расходы на социальную сферу из всех бюджетов превысят 20 трлн рублей. Таких цифр никогда не было.

Например, на культуру будет направлен 1 триллион, что в 2 раза больше, нежели в прошлом году. МРОТ будет увеличен опережающим темпом на 18,5%, что приведет к существенному увеличению зарплат у миллионов человек.

Кроме того, заложены средства на увеличение финансирования по восьми госпрограммам. К примеру, по развитию речного транспорта, пассажирской отрасли. К слову, никогда столько средств не выделялось на покупку электротранспорта, автобусов, трамваев и троллейбусов – 23 млрд рублей.

В целом могу сказать, что все необходимое для обеспечения безопасности страны, повышения уровня жизни наших граждан, на обеспечение технологического суверенитета и развитие экономики России в бюджете будущего года заложено.