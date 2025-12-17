Алена Леонова: «По Хуснутдиновой есть вопросы, ей еще нужно добирать авторитет у судей»

Фото: fsrussia.ru

Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова в интервью «ТИ-Спорту» поделилась мыслями о перспективах ученицы Этери Тутберидзе, уроженки Татарстана Дины Хуснутдиновой на предстоящем чемпионате России. Она отметила, что ей еще необходимо набирать авторитет среди судей.

– Что касается Хуснутдиновой. Она исполняет тройные аксели, но набрала примерно те же самые баллы, что и Двоеглазова.

– Потому что это новое. Хуснутдинову пока еще не то что не воспринимают всерьез, а просто пока присматриваются к ней, смотрят на ее стабильность. И если она так будет дальше кататься, конечно, она завоюет авторитет и будет уже получать гораздо больше баллов за тот же контент, который делает на сегодняшний день. А Двоеглазова, мне кажется, по праву получает такие баллы, потому что она реально владеет сложнейшими четверными прыжками.

– Этим девочкам можно рассчитывать на то, что у Аделии что-то не выйдет, и тогда у них есть шансы быть первыми?

– Нет, у них просто есть шанс быть первым. Даже без расчета на то, что у Аделии что-то не получится. Просто я говорю, что каждая может выиграть. Насчет Хуснутдиновой есть вопросик – тут надо смотреть, как ее будут оценивать. Опять же по катанию, по второй оценке. Но в плане всего остального – конкуренция будет среди Садковой, Двоеглазовой и Петросян. Мне кажется, что они плюс-минус могут вообще бок о бок быть в оценках.

– Почему Хуснутдинова вызывает вопросы?

– Как я говорила, она еще нарабатывает авторитет. Она такая, скажем так, вышла из ниоткуда, вся такая молодец, классная… Но пока надо все-таки покататься, попрыгать. Я думаю, что она еще и к четверным к следующему сезону подготовится, если не к концу этого сезона. Там уже, конечно, у судей не останется шансов, кроме как ставить то, что она заслуживает, – отметила Леонова.