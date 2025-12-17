Алена Леонова назвала двух фаворитов в мужском катании на чемпионате России

Фото: fsrussia.ru / Юлия Комарова

Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова в интервью «ТИ-Спорту» оценила расклады главного старта сезона, чемпионата России в мужском одиночном катании. Она назвала Петра Гуменника фаворитом соревнований, а также объяснила, почему его соперником будет вовсе не Владислав Дикиджи.

– У мужчин Петр Гуменник тоже уже отобрался на Олимпиаду, и ему выигрывать ничего не нужно, но он единственный из всех фаворитов, кто еще не выиграл чемпионат России. Он будет более мотивирован, чем Аделия, у которой уже есть два чемпионских титула?

– Я думаю, что он тоже просто будет делать свою работу. Я с большой уверенностью скажу, что он пока самый большой претендент на золото, судя по его выступлениям.

– А как считаете, вот все-таки Петра неожиданно выбрали основным на олимпийский отбор, многие ставили на Дикиджи…

– Там были другие варианты, да. Но в общем и целом, я думаю, это был лучший вариант. Это для меня не было неожиданностью. Я рассчитывала на то, что Гуменника все-таки выберут. Понятно, что Дикиджи – действующий чемпион России, но все-таки опыта маловато, и непонятно, как бы оценивали. Он ни разу не выступал на международке…

– У Владислава есть свои по этому поводу соображения. Для него это будет дополнительной мотивацией на ЧР?

– Сейчас? Не знаю, он не очень так стабильно выступает, и я просто хочу ему пожелать, чтобы у него все получилось, потому что он с каждым годом все лучше и лучше пытается. Мне очень нравится его короткая программа. Я думаю, что, безусловно, он будет бороться за тройку, но шансов побороться за первое место с Петром – тяжеловато будет.

– А кто поборется?

– Марк Кондратюк.

– За счет чего?

– За счет того, что у него очень хорошая программа в этом сезоне.