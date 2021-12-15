Алена Косторная может бросить фигурное катание через четыре года

Завершить карьеру через четыре года может российская фигуристка Алена Косторная. Неожиданное заявление чемпионка Европы сделала на своей странице в Instagram. Ранее стало известно, что фигуристка пропустит чемпионат России по фигурному катанию из-за перелома кисти.

Косторная поблагодарила болельщиков за поддержку и прокомментировала критику в свой адрес от части подписчиков. «Я хочу сказать огромное спасибо моим болельщикам, которые меня всегда поддерживают. Всем тем, кто пишет мне сообщения и комментарии с добрыми пожеланиями. Спасибо, что верите в меня. Мне очень приятно получать от вас такую добрую энергетику. Я очень постараюсь вас радовать в дальнейшем, ведь я остаюсь в фигурном катании ещё на четыре года. Я вижу и все негативные комментарии. Спасибо людям и за них. Таким образом, вы делаете меня сильнее. Вы можете говорить все, что угодно, но я знаю, что всё смогу!», – написала Косторная.

Напомним, что воспитанница Этери Тутберидзе прошлый сезон провела под руководством олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Фигуристка не смогла отобраться на прошлый чемпионат мира и приняла решение вернуться к Этери Тутберидзе.

Ранее стало известно, что другая российская фигуристка Александра Трусова восстановилась после перелома ноги и выступит на ЧР по фигурному катанию. При этом, ее коллега по группе Тутберидзе - Дарья Усачева не сможет принять участия в чемпионате страны. Из-за перелома бедра.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Напомним, что из-за пандемии коронавируса финал Гран-при был отменен. Таким образом, чемпионат России станет главным и практически единственным критерием для отбора фигуристов в сборную страны для участия в пекинских Олимпийских играх, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.