Алексей Ягудин: «Горевать не буду, если меня исключат из Зала славы США»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал «Татар-информу» свое возможное исключение из Зала славы США.

«Я особо не беспокоюсь об этом. Был на репетиции в театре, и мне позвонили: «Поздравляем вас, Алексей, с включением в Зал славы фигурного катания». Хорошо, спасибо, отвечаю. Собеседник удивился моей реакции. А какой она должна быть, спросил я? Разве вы не восхищены, это же Зал славы!

Понимаете, у каждого мероприятия есть какой-то временной промежуток. Если бы меня включили год-два спустя моей победы на Олимпийских играх, то это было бы для меня очень важно. Конечно, описался бы от счастья. А вы мне позвонили 10 лет спустя. Я не живу Олимпиадой, я не живу прошлым, живу настоящим. Да, включили и включили, мне от этого не жарко и не холодно. Не разочаровала меня такая новость, но такого эффекта «вау», как это могло быть 20 лет назад, она не имеет. Поэтому если меня уберут, горевать не буду. Вы второй человек, кто напомнил мне о Зале славы. Первый сообщил о моем попадании туда, теперь вы спросили», - сказал Ягудин.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с Алексеем Ягудиным.