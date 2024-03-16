Алексей Песошин проголосовал на выборах Президента России

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин посетил сегодня избирательный участок в средней общеобразовательной школе №143 в Казани, где проголосовал на выборах Президента РФ. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Всем гражданам, проголосовавшим на выборах, вручают специальный браслет с надписью «Всей семьей на выборы!», по которому все три дня голосования – с 15 по 17 марта – предусмотрен бесплатный проезд на общественном транспорте и посещение праздничного концерта.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2 722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков. Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на сегодняшнем совещании в Доме Правительства Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил ЦИК республики и главам районов обеспечить безопасность и все необходимые условия для избирателей в ходе голосования на выборах Президента РФ.