Алексей Песошин представит будущего руководителя Пестречинского района

Сегодня на сессии в Пестречинском районе назначат первого заместителя руководителя исполкома муниципального образования. Им станет Раис Сулейманов. В Пестрецах его представит премьер-министр республики Алексей Песошин. Об этом «Татар-инфому» стало известно из собственных источников.

54-летний Раис Сулейманов — генеральный директор ЗАО Управляющая компания «АгроИнвест». Родом из села Чулпаново Октябрьского (ныне — Нурлатского) района Республики Татарстан. В 1993 году окончил Казанский Государственный технологический университет (инженер химик-технолог), в 2001-м (менеджер) — Казанский финансово-экономический институт.

Является депутатом Государственного Совета РТ шестого созыва.

В разные годы работал заместителем директора ТОО «Чулман-МСХ», начальником отдела материально-технического обеспечения ПО «Татсахарагропром», директором ООО «Алида-Союз», генеральным директором ОАО «Заинский сахар», председателем Совета директоров ЗАО УК «АгроИнвест».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава Пестречинского района Ильхам Кашапов возглавит представительство Татарстана в Белоруссии. Об этом на субботнем совещании в Доме Правительства заявил Раис РТ Рустам Минниханов.

Напомним, что Кашапов возглавляет район с 2018 года.

Ранее стало известно, что в этом году Татарстан намерен возобновить работу своего представительства в Белоруссии.