Песошин: «Бюджет РТ по-прежнему носит социально направленный характер»

Основная цель сейчас — это обеспечение работоспособности и развития предприятий Татарстана для дальнейшего экономического роста. Об этом Премьер-министр республики Алексей Песошин заявил на парламентских слушаниях, посвященных обсуждению бюджета РТ на 2023 год.

Как ранее рассказывал «Татар-информ», основные параметры бюджета таковы: доходы планируется получить в размере 333,9 млрд рублей, расходы, как ожидается, составят 361 млрд рублей. Дефицит бюджета Татарстана на 2023 год прогнозируется в размере 27,1 млрд рублей, или 7,5% от расходов.

«Без экономики все, что мы сейчас говорим про доходную часть, — это пустой звук. Я не буду останавливаться на задачах муниципалитетов и отраслевых министерств: они понятны. Хочу только еще раз упомянуть о том, что бюджет будет реализовываться касательно госпрограмм. Их доля составляет 88 процентов. Бюджет республики по-прежнему носит социально направленный характер. Мы обязаны обеспечить все социальные обязательства республики в полном объеме и с должным уровнем качества», — подчеркнул он.