Алексей Куртов: Запад ничего с нами не сможет сделать, пока мы не чувствуем себя жертвой

Самое страшное для любой нации — это почувствовать себя жертвой. Такое мнение высказал академик Национальной академии социальных технологий, лауреат национальной премии «Серебряный Лучник», член правления Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов на заседании экспертного клуба «Волга».

«Социолог Виктор Потуремский сказал, что нужно. А я точно знаю, что не нужно для национальной идеи. Самое страшное для любой нации — это почувствовать себя жертвой. Когда мы начинаем в свое будущее закладывать жертвенность, что мы самые несчастные и прочее, и из этого строить свое будущее, вот тогда мы будем обречены на неудачу. Поэтому самое главное — не чувствовать себя жертвой. Никакой Запад ничего с нами не сможет сделать до тех пор, пока мы не чувствуем себя жертвой», — сказал политтехнолог.

По мнению Куртова, в обществе сложились две политические культуры, которые формируют ценности и влияют на национальную идентичность. «Первое — это ценность победы, второе — ценность выигрыша. Это принципиально разные вещи. Ценность победы — уничтожить врага так, чтобы его не было, уничтожить его ресурсы, остаться одному. А вторая философия, политическая и экономическая, — выигрыша. Это игра по правилам, но не на уничтожение, а на победу. Правила подразумевают, что вы не уничтожаете противника, а доводите его до того состояния, когда он становится слабее вас», — пояснил он.

Спикер заметил, что философия победы имеет право на существование, но проблема в том, что если враг побежден, человеку больше не с кем соревноваться, он расслабляется, не развивается, начинает отставать от окружающего мира. «И тут же возникают новые враги», — добавил Куртов.

«Философия выигрыша — это когда вы понимаете, что сегодня победили, но для того, чтобы завтра быть состоятельным в политике, государственном управлении, межнациональных отношениях, вам нужно все время что-то делать и совершенствовать свое внутреннее устройство, чтобы не проиграть, но играть по правилам. И эти две парадигмы в нашем мироустройстве, в восприятии мира в нашей стране все время борются. И сейчас очень сильно поднялись на поверхность», — продолжил политтехнолог.

Он убежден, что национальная идея — это не только какие-то мифологические образы или желания, это еще и ответственность каждого человека за то, что он разделяет идеологию, «вкладывая себя и отвечая за результат».

«Пропаганда заставляет человека не отвечать ни за что, говорить: „Да, мы разделяем”. Но потом отворачиваться и заниматься своими делами. Национальная идея — это не дело руководителей или народа, это то, что должно формироваться вместе, за нее несут ответственность власти и жители с интересом и верой», — заключил Куртов.

Заседание экспертного клуба «Волга» на тему «Как новые условия жизни влияют на систему национальных ценностей и единение народа?» прошло в Национальной библиотеке Татарстана.