Социолог Виктор Потуремский назвал ключевые направления в образе будущего России

Социолог Виктор Потуремский перечислил ключевые направления в образе будущего России, сославшись на свое понимание мнения большинства россиян. Об этом директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» рассказал на заседании экспертного клуба «Волга».

«Мы проводили исследование и попытались найти некие базовые вещи для образа будущего. Образ будущего сейчас сложная тема для социологии, не только российской, но и международной. Но я назову ключевые направления, которые признаются большинством россия, как существенные и важные в образе будущего», — заявил социолог.

Потуремский уточнил, что образ будущего включает сильную экономику, научно-технический прогресс, качественное здравоохранение и образование, ответственную и эффективную власть, комфортную среду проживания, мир, стабильность, безопасность, морально-нравственные ценности, культуру и искусство, справедливость, правосудие и равенство перед законом, удовлетворение базовых эмоциональных или психологических потребностей; свободу передвижения, самовыражения и слова.

«Ключевое, что признается всеми, — материальное благополучие и социальная поддержка. Вот такое будущее видит большинство граждан нашей страны. Не знаю, как вам, а мне очень нравится. Я хочу жить в такой стране. Самое главное, что у меня есть уверенность, что мы в ней жить будем», — добавил он.

По мнению директора по политическому анализу Института социального маркетинга, ценности включают такие компоненты, как норма, культура и идентичность. «Идентичности всегда множественные. То есть я одновременно отец, сын, житель своего города и так далее. Но идентичности всегда актуализируются в связи с какой-то ситуацией, в условиях кризиса. Сначала была пандемия, сейчас на первое место выходит идентичность, связанная с ответом на вопрос „Я россиянин?”», — пояснил он.

По словам Потуремского, в настоящее время социологи фиксируют минимизацию внутрисоциальных конфликтов. «У нас как никогда сильно национальное согласие, осознание себя как единой нации — во многом благодаря тому, что против России ведутся прямые враждебные действия. Санкции, решения, которые принимаются в отношении нас, уже давно направлены не только против страны, но и граждан лично. И против этого общество отвечает сплочением», — уверен он.

При этом спикер заметил, что ценности для людей остаются достаточно стабильными на протяжении десятилетий и принципиально не меняются. «Это семья, здоровье, работа, свобода, ответственность, справедливость. Это базовые ценности. Меняются приоритеты, способы проживания и переживания угрозы собственной идентичности», — подчеркнул он.

«Путь от международной повестки к повестке гражданина выглядит следующим образом: специальная военная операция, действия, предпринимаемые против меня и моей страны, и два основных приоритета — экономика и социальная сфера. Вот ключевые фокусы, на которых сейчас сосредоточен общественный диалог», — резюмировал социолог.

Заседание экспертного клуба «Волга» на тему «Как новые условия жизни влияют на систему национальных ценностей и единение народа?» прошло в Национальной библиотеке Татарстана.