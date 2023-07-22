Алексей Комиссаров: Договорились с Раисом РТ, что будем делать Летний кампус вместе

Татарстан и РАНХиГС договорились продолжать и дальше проводить Летний кампус Президентской академии. Об этом заявил ректор образовательной организации, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров на закрытии форума в Иннополисе.

«В кулуарах мы договорились с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, что будем продолжать Летний кампус, делать его вместе. И уже прощаясь, мы сказали, что в следующем году кампус должен быть еще лучше. И готовиться к нему мы начнем, не дожидаясь следующего года. Каким он будет, не знаю. Во многом это будет зависеть от отзывов ребят, их предложений. А то, что он состоится, я не сомневаюсь», — сказал Комиссаров.

По его мнению, каждый год этот образовательный форум становится ярким событием, и количество желающих стать его участниками возрастает. «Этот год не стал исключением. Много участников приехало из других стран. Главное, что ребята сплотились, получили много новых знаний. Те, кто впервые оказался в Татарстане, влюбились в этот регион», — отметил ректор РАНХиГС.

В кампусе приняли участие более 200 студентов Президентской академии, вузов Татарстана и регионов России, присоединенных в прошлом году, учащиеся из Кыргызстана, Беларуси, Таджикистана, Казахстана, Китая, Узбекистана и Нигерии.

Образовательная часть программы включала лекции, семинары, вебинары, мастер-классы и проектную работу. Участники, разделенные на 12 команд, под руководством опытных наставников работали над проектами по трем трекам: «Я-проект», «Команда-проект» и «Проект Россия+».

Комиссаров выразил надежду на то, что проекты, которые участники подготовили в летнем кампусе, будут реализованы. «Если не все проекты окажутся успешными, в любом случае, работа над ними — это прекрасная возможность стать лучше и успешнее. Уверен, что каждого участника ждет большое будущее. Но самое главное, что я увидел, — это даже не проекты, а горящие глаза ребят, вера в свою страну и в то, что всё у нас будет хорошо», — подчеркнул он.

Ректор РАНХиГС также поделился планами о развитии Президентской академии. «Для меня самое главное, чтобы она была действительно президентской. Это связано с качеством образования, инфраструктуры, преподавательским составом, уровнем абитуриентов. У нас очень сильные студенты и преподаватели. Хочется, чтобы мы были первыми и лучшими, чтобы все нами гордились. Поэтому будем в этом направлении двигаться», — заметил он.

Летний кампус Президентской академии — ежегодный образовательный проект для молодежи. Он направлен на создание условий для общения талантливых молодых людей и формирование нового поколения интеллектуальной элиты страны. Уже в 11-й раз форум прошел в Татарстане.