Алексей Гордеев ознакомился с сельскохозяйственным потенциалом Татарстана

Заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ Алексей Гордеев в ходе рабочей поездки в Казань посетил Агропромышленный парк «Казань» вместе с исполняющим обязанности Председателя Государственного Совета Татарстана Маратом Ахметовым. В ходе визита ему представили сельскохозяйственный потенциал республики, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Агропромышленный парк является первым в России многофункциональным комплексом, созданным для поддержки фермеров и сельхозпроизводителей. Он позволяет напрямую реализовывать продукцию, а жителям – приобретать свежие продукты по доступным ценам. Проект был запущен в 2013 году и стал пилотным для страны.

Сегодня на территории парка площадью 8,5 га функционирует единая цепочка «от поля до прилавка». Здесь работают 257 резидентов, создано более 800 рабочих мест. Торговые площади занимают 14 тыс. кв. м и рассчитаны на 440 торговых мест, также действует ярмарочная зона. В производственном секторе площадью 6,5 тыс. кв. м размещены 18 перерабатывающих цехов.

В ходе осмотра Алексей Гордеев пообщался с продавцами и покупателями, оценил ассортимент продукции, а также ознакомился с работой торговых залов и производственных площадок.