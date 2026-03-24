Заместитель Председателя Госдумы Алексей Гордеев с рабочим визитом прибыл в Казань

Фото: gossov.tatarstan.ru

Заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ Алексей Гордеев с рабочим визитом прибыл в Казань. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

В международном аэропорту «Казань» им. Габдуллы Тукая вице-спикера нижней палаты российского парламента встретил исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов.

Ключевая цель визита Алексея Гордеева – участие в работе Всероссийского XXXVII Съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, который состоится завтра.

Планируется, что съезд соберет 600 делегатов и участников из 67 регионов страны, среди которых – главы фермерских хозяйств, руководители кооперативных объединений, представители научного сообщества. В центре внимания – вопросы дальнейшего развития фермерства и кооперации, реализации стратегических задач по наращиванию объемов производства сельхозпродукции и сохранению сельских территорий.

Кроме того, Алексей Гордеев планирует посетить Агропромышленный парк «Казань» и Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала, ознакомиться с сельскохозяйственным и культурным потенциалом Татарстана.