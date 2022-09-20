Алексей Гинзбург: «Кырлай» сложный участок, но на нем можно строить Соборную мечеть»

Опасна ли для строительства территория бывшего парка «Кырлай», должна ли Соборная мечеть стать новым символом Казани вместо «Кул-Шарифа» и знает ли история случаи, когда здание строили по двум эскизным проектам? На вопросы ответил глава «Гинзбург архитектс», один из победителей конкурса эскизных проектов Соборной мечети Алексей Гинзбург.

Алексей Гинзбург: «Когда мы искали подход к зданию Соборной мечети, для нас были важны исторические традиции исламской архитектуры» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мой дед Гинзбург изучал татарскую архитектуру в Крыму»

– Алексей Владимирович, для вашей мастерской казанская Соборная мечеть – это первый культовый объект, или у вас уже были проекты подобной направленности?

– Подобные проекты были: два Еврейских общинных центра - один в Сочи, другой в Подмосковье. Но они, к сожалению, не были реализованы.

– Если не секрет, можно узнать, почему не дошло до реализации?

– В каждом случае свои причины. Скажем так, они были связаны с обстоятельствами, на которые мы не могли повлиять. Просто не сложилось с их строительством.

– Проекты вашей мастерской выполнены в единой стилистике современной архитектуры. Судя по проекту Казанской Соборной мечети, вы остались верны себе, но вплели в это восточный стиль. Сложно ли было совместить одно с другим?

– Есть распространенное заблуждение о том, что современная архитектура всегда существовала как нечто совершенно абстрактное, оторванное от корней. На самом деле, она родилась и всегда существовала в той или иной национальной традиции. О том, как она возникала можно узнать из книг известных метров современной архитектуры.

«В основе структуры фасадов лежит очень простой геометрический орнамент, который легко относится как к исламской традиции, так и к современной геометрии» Фото: © Гинзбург Архитектс

Возьмем, к примеру, влияние на работы Корбюзье его путешествий в Турцию, а потом в Африку. Мой дед Гинзбург изучал татарскую архитектуру в Крыму, также изучал архитектуру в Средней Азии. В принципе, переход к современным формам архитектуры шел через изучение, переосмысление и перевод на язык современной эпохи народной архитектуры, национальной. Поэтому мне кажется, что здесь нет какого-то конфликта. Еще один пример - работы моего любимого Луи Кана, который строил огромные общественные комплексы в исламских странах. Все они очень органично связаны с местной, национальной архитектурой.

Для меня любое архитектурное произведение связано с корнями, с контекстом. Когда мы искали подход к зданию Соборной мечети, для нас были важны исторические традиции исламской архитектуры, которые очень минималистичны и очень, на самом деле, созвучны современной архитектуре. Тот же самый великий Болгар, который производит монументальное впечатление при не самых гигантских размерах: это достигается именно за счет характера архитектуры. И он гораздо более цельный, чем, например, какие-то культовые здания, которые строились в екатерининскую эпоху.

– То есть, можно говорить о том, что при разработке этого проекта вы отчасти вдохновлялись древнебулгарской архитектурой?

– Да, безусловно, но не только ей. Мы провели огромный анализ, изучили архитектуру Татарстана - что строилось в разные эпохи, разные годы, и какие были влияния. Мы ведь понимаем, что на такую возрожденческую архитектуру огромное влияние оказывала европейская архитектура. Я уже не говорю о последующих исторических эпохах, когда все мы шли в кильватере культурной политики классицистической архитектуры. Если говорить про конструктивизм, то это та короткая эпоха, когда мы формировали культурную политику для всего мира и формулировали язык современного общества, современной эпохи, абсолютно не связанной с коммунистической идеологией. Почему бы этот стиль не назвать современным интернациональным? Привязан он был к такой глобальной новой организации мировой культуры, общества, социумЯа, которую мы получили уже после индустриальной революции. Поэтому мне казалось совершенно неправильным здесь отталкиваться от каких-то псевдоисторических стилей или намеков для того, чтобы создать современное, общественное, культовое здание.

«Великий Болгар производит монументальное впечатление при не самых гигантских размерах» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– А можете назвать здание, выдержанное в стиле исламской архитектуры, которое вас поразило?

– Лет 10-15 назад я приехал в Кордову и увидел знаменитую мечеть «Мескита». Это самая гениальная с архитектурной точки зрения мечеть, которую я видел. Она дает ощущение какого-то абсолютно космического пространства, у которого нет начала и конца. Я специально туда поехал, зная, что это всемирный памятник, но я просто не представлял, какой сильный эффект это здание оказывает в жизни.

Это та сама историческая исламская архитектура - архитектура из Медины, которая не привязана к современным «круглым» мечетям. Ее истоки лежат в греческой архитектуре, это пришло из Софии - великолепные постройки юстинианской эпохи, которая, конечно, не имеет корней в исламе. Уже после этого османская архитектура создала традицию с ее куполами в центре здания, поскольку сама по себе Османская империя была, наверное, самым крупным и значимым исламским государством в ту эпоху.

Медина, знаменитая «Аль-Акса», «Мескита» в Кордове, великий Болгар, безусловно, находятся в той же традиции. Для меня все это сомкнулось с архаикой, которая очищена от каких-то наносных вещей - она очень чистая, она создает потрясающую концентрацию на пространстве для молитвы. Именно это показалось мне абсолютно созвучным тому, что мы ждем от современной архитектуры – функциональность, простота, ясность идеи и монументальность.

«Бетонные деревья – аллюзия на рощу, в которой молился пророк, когда еще не было мечетей» Фото: © Гинзбург Архитектс

«В процессе работы над конкурсом, мы читали про споры и обсуждения вокруг выбора локации»

– За счет чего вам удалось сделать такое монументальное здание легким на вид?

– В первую очередь, это получилось реализовать за счет орнамента. В основе структуры фасадов лежит очень простой геометрический орнамент, который легко относится как к исламской традиции, так и к современной геометрии, которая из нее вышла. Орнамент частично пористый, частично непрозрачный, имеющий небольшой рельеф – он и должен был сделать здание легким.



Другая часть созданного нами пространства - бетонные деревья. Здесь идея заключается в том, что это – аллюзия на рощу, в которой молился пророк, когда еще не было мечетей. Плюс, Татарстан ассоциируется у меня с лесами, которые всегда имеют свою прозрачность. На мой взгляд, здание достаточно крупное, и мне приятно слышать, что эта идея читается. Это как раз то, что мы хотели заложить в образ объекта.

«Мы не пытались уйти в высоту или какие-то гигантские размеры. Наше здание – не самое большое и точно рассчитано на требуемое количество человек» Фото: © Гинзбург Архитектс

– Консультировались ли вы с кем-то в части норм ислама и того, как должен быть устроен мусульманский культовый объект?

– Начав заниматься такой темой даже в рамках конкурса, было бы очень самонадеянно говорить, что мы все знаем сами. У нас был великолепный консультант, один из самых авторитетных - Бахтияр Бабаджанов. Это один из самых известных специалистов по исламской эпиграфике, который часто приезжает в качестве эксперта и в Татарстан, и в другие регионы, и в другие страны. Он дал нам очень много в понимании смыслов, а не форм или деталей. Нам хотелось прийти именно к смыслам и создать пространство, в какой-то степени очищенное от исторических деталей, концентрирующее именно на том, для чего любой человек приходит в храм – на молитве.

Само место мне кажется очень важным: это центр города, но при этом, оно существует само по себе, не вливаясь пространственно-композиционно в Кремль или «Чашу». В процессе работы над конкурсом, мы читали про споры и обсуждения вокруг выбора локации. На мой взгляд, такое место в центре города очень символично, поскольку нашей целью было создать пространство для всех.

– В Казани действительно не первый месяц идут бурные дискуссии по поводу локации мечети. К примеру, местные архитекторы писали открытое письмо с предложением альтернативных площадок. В числе причин для переноса, в том числе, «угроза давления новой доминанты на Казанский Кремль». Видите ли вы такую угрозу?

– Была такая шутка, когда я еще учился в институте: «Два архитектора – восемь мнений». Вот скажите, «Чаша» сильно влияет на Кремль?

«Мне кажется, мы только поддержим белый Кремль белой Соборной мечетью» Фото: © Гинзбург Архитектс

– Думаю, это абсолютно отдельные друг от друга объекты.

– Мне тоже так кажется, потому что по массе одно получается не сильно крупнее другого. Если говорить про наш проект Соборной мечети, мы не пытались уйти в высоту или какие-то гигантские размеры. Наше здание – не самое большое и точно рассчитано на требуемое количество человек. Плюс, мечеть будет находиться на большом расстоянии от Кремля, сам Кремль стоит на возвышенности, а мечеть - в низине. То есть, они точно не спорят друг с другом. Более того, я убежден, что Кремль во всех смыслах является безусловной доминантой.

Наше здание скромных размеров и очень простой архитектуры точно не будет спорить Казанским кремлем. Мне кажется, мы только поддержим белый Кремль белой Соборной мечетью. Если бы она была яркой, пестрой, было бы значительно хуже.

– Мне тоже показалось, что сочетание белых стен Кремля и белой мечети очень удачное.

– Это как раз для того, чтобы объединить, связать это с городским контекстом, городской историей. Мы, конечно, выстраивали такие перспективы, мы выстраивали визуально-ландшафтный анализ, показывая именно размеры, высотные отметки, расстояние, чтобы показать, что это здание не спорит с Кремлем, безусловно, играет с ним, взаимодействует с ним максимально корректным образом. И точно спора, кто главнее, тут нет, и не должно быть. Это разные масштабы, разные задачи.

«Кул-Шариф – это украшение города. Нашей задачей было сделать не альтернативу, а просто типологически другое здание» Фото: © «Татар-информ»

– Сейчас одним из главных символов Казани является мечеть Кул-Шариф. При разработке проекта перед вами ставилась или не ставилась задача, грубо говоря, победить Кул-Шариф? Сделать новую мечеть крупнее, главнее, приметнее?

– Нет, такой задачи точно никто не ставил. Все же разумные люди, которые с уважением относятся к своей истории. Кул-Шариф – это украшение города. Нашей задачей было сделать не альтернативу, а просто типологически другое здание. То есть, Кул-Шариф – небольшая мечеть в Кремле, которая имеет свою ценность, играет свою роль. А Соборная мечеть рассчитана на более крупные мероприятия с большим количеством людей, и она находится с другой стороны реки - со стороны новой Казани. Более того, я уверен, что у города может быть больше одного символа.

«Самый характерный пример «невозможной стройки» - Санкт-Петербург, который был построен на болотах»

– Алексей Владимирович, я хотела бы вернуться к теме локации. У нас недавно произошла достаточно скандальная история с заказом независимого исследования территории бывшего парка Кырлай, где, собственно, планируют строить Соборную мечеть. Эксперты сделали вывод о том, что строить там - опасно. Я вас как архитектора с огромным опытом хочу на эту тему расспросить. Во-первых, не бегут ли впереди паровоза с этим независимым исследованием эксперты?

– Я, честно говоря, не очень понимаю, на основании каких данных можно делать исследование, когда в любом строительстве существует достаточно понятный комплекс изыскательских работ: это, в первую очередь, геологические и гидрогеологические изыскания. То есть, даже на уровне не специалиста всем понятно, что там в низине, в местах бывших болот - высокий уровень грунтовых вод. Понятно и то, что наличие Казанки рядом создает определенные сложности с водой. Для этого не надо быть специалистом по строительству, но, чтобы реально делать какие-то выводы, нужно проводить обычные для любого строительства изыскательские работы, которые здесь, конечно, тоже будут выполнены. Как практик, как архитектор с 26-летним опытом строительства, могу сказать: да, это сложный участок, но это не значит, что на нем невозможно строить. Современные технологии строительства позволяют это сделать.

«Да, это сложный участок, но это не значит, что на нем невозможно строить» Фото: © Гинзбург Архитектс

– Может быть, вы сможете привести примеры таких «невозможных» строек, которые были успешно реализованы?

– Таких примеров очень много. Возьмите Олимпийский парк в Имеретинской низменности, который строился к Олимпиаде 2014 года. Он был построен над руслом подземной реки, и до начала работ было огромное количество прогнозов о невозможности строительства. Сейчас мы видим, что парк построен, эксплуатируется и никаких проблем с ним нет.

Еще один замечательный пример, самый характерный – город Санкт-Петербург, который был построен на болотах. Он стоит на сваях из лиственницы, и, в отличие от Венеции, не опускается в землю и не проседает. Повторюсь, Петербург стоит на деревянных сваях из лиственницы, а это далеко не буронабивные, буроинъекционные сваи, которые сейчас использует строительная промышленность.

«Это центр города, но при этом существует само по себе, не вливаясь пространственно-композиционно в Кремль или «Чашу» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мы читали о том, что жители хотели устроить там парк, и на меня это действовало гораздо больше, чем вопрос опасности этого строительства. Именно поэтому нам изначально хотелось сделать все так, чтобы идея рощи как исламского символа объединилась с таким символом современного города, как парк. Наш проект мечети и парка – это сложное двухъярусное пространство, которое в какой-то степени напоминает парк Гуэль в Барселоне, где существует пространство верхней части (в нашем случае это двор мечети и площадь перед ней) и нижнего яруса, где можно зайти под бетонные деревья и оказаться в общественном пространстве.

– Можно попросить вас чуть подробнее рассказать о наполнении общественного пространства?

– У нас есть аванплощадь, которая тяготеет к пересечению дамбы и улицы Комсомольской. На ней люди, в том числе, те, которые идут от метро, могли бы сконцентрироваться перед входом в мечеть. Дальше они проходят во двор, окруженный вспомогательными зданиями и павильонами. Это пространство будет более закрытым, и, может быть, даже большим по размеру, чем у нас представлено сейчас.

Парк будет иметь свои входы со стороны жилых массивов, можно сказать, он диффундирует с ними через общую структуру, основанную на восьмигранном орнаменте. Эту систему мы сделали модулем, который постепенно растворяется в естественной зелени так, чтобы не было явной границы.

«Наш проект мечети и парка – это сложное двухъярусное пространство, которое в какой-то степени напоминает парк Гуэль в Барселоне» Фото: © Гинзбург Архитектс

Кульминацией становится центральная часть, где над прилегающей площадью на 20 метров поднимаются самые высокие из колонн. Они соединяются сверху, превращаясь в основное здание мечети, в котором, в свою очередь, есть открытая выделенная часть под куполом диаметром 40 метров.

«Один наш вождь, не глядя подписал два разных эскиза гостиницы «Москва», а испуганные строители реализовали оба»

– А были ли среди ваших конкурентов эскизы, которые вас приятно удивили?

– В принципе, мне понравились практически все современные предложения. Мне просто трудно представить, что с помощью стилизации можно создать новое общественное здание. Бывают ситуации, когда стилизация нужна для чего-то, но, может быть, скорее для того, чтобы скрыть здание среди себе подобных. Не скажу, что этот подход мне нравится.

«Мне понравился проект КГАСУ – там в общем понятная для меня трактовка окружающего пространства» Фото: president.tatarstan.ru

На этапе работы над конкурсом я поразился: я видел какие-то проекты современных мечетей, но не представлял, что их так много в целом в мире и что они настолько яркие, выразительные и разнообразные. Поэтому, конечно, я считаю, что в современном растущем городе его должна представлять архитектура нашей эпохи.

Мне понравился проект КГАСУ - там в общем понятная для меня трактовка окружающего пространства. Я также сразу обратил внимание на проект Айвара Саттарова, потому что он является очень ярким предложением.

– Я, может быть, задам уже в миллиардный раз вам этот вопрос, но как можно реализовать проект, основанный на двух эскизах?

– Вы знаете, в истории архитектуры было много разного. Вспомним такой небезызвестный сюжет с проектом гостиницы «Москва». Согласовывая его фасады, один наш вождь не глядя подписал два разных варианта, а испуганные строители на всякий случай реализовали оба. Из-за этого фасад стал несимметричным. Если вы посмотрите на фасад гостиницы «Москва», который обращен на Манежную площадь, то увидите, что он несимметричный – слева один вариант, а справа - другой. Это реальная история, это не анекдот.

Думаю, с проектом в Казани такого не произойдет. Я, конечно, еще не знаю, как именно будет построена работа - мы увидим это, наверное, в каком-то обозримом будущем. При этом, я понимаю, что когда выделяют определенные проекты, надо просто понять, что именно в них зацепило. И все-таки на конкурсе не выбирают конкретное здание, а поддерживают какие-то идеи, которые оказываются созвучными.

«Если вы посмотрите на фасад гостиницы «Москва», который обращен на Манежную площадь, то увидите, что он несимметричный» Фото: © Alex 'Florstein' Fedorov, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

– А после подведения итогов конкурса проводилась ли с вами какая-то работа или пока затишье?

– Сейчас идет подготовка к организации проектирования. Мы ждем этого с нетерпением, предвкушаем самую интересную работу. Я считаю, что возможность поработать с такими объектами, как этот, выпадает раз в жизни.

– Алексей Владимирович, напоследок хотела вас спросить: с современной архитектурой есть проблема – она быстро устаревает и выходит из моды. Как вы считаете, не постигнет ли ваш проект та же участь?

– Я не согласен с такой постановкой вопроса. Я бы сказал, что из моды выходит не та архитектура, которая была современной, а та архитектура, которая в какой-то момент была модной. Современная архитектура – это не мода, это часть огромной эпохи, которая сменила другую историческую эпоху. Поэтому и происходит столько дискуссий.

Абсолютно всегда тот, кто следовал за модой, рисковал со временем стать старомодным. А выбранная нами простота и максимальная лаконичность – это один из тех приемов, который, точно не апеллирует к какой-либо моде. Если смотреть на Великий Болгар, то он никогда не выйдет из моды - он суперпростой, суперясный и очень понятный. Мне кажется, это то, к чему мы стремимся.