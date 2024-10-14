Алексей Демидов: «Благодарен судьбе, что могу вносить вклад в общее дело»

Алексей Демидов: «Доступ к деньгам – это всегда ответственность, требующая не только специальных знаний, но и внутренней культуры, и даже, скажу, совестливости»

Фото: sprt.tatar

«Доступ к деньгам – это всегда ответственность»

– Алексей Иванович, трудно было создавать новый орган в системе государственной власти? Откуда черпали вдохновение, какими принципами руководствовались?

– «Трудно» – от слова «труд». При таком взгляде и слово окрашивается по-иному. Каждая работа – это приложение сил, а порой и усилий, целеустремленность и ответственность. Строго говоря, эти качества присущи любому, кто занимается делом с вовлеченностью и воодушевлением…

С первых дней своей трудовой деятельности и до настоящего времени вдохновение черпаю в людях, профессиональном и человеческом общении. Это бесценный капитал.

Сложный и одновременно простой ответ на ваш вопрос о принципах. Более чем пятидесятилетний трудовой стаж позволяет сформулировать основные: служение Отечеству, личная дисциплина, умение слушать и слышать. На каждом месте работы исключений из этих правил для меня нет.

– У вас большой опыт в муниципальном и государственном управлении. Какие навыки, приобретенные в процессе предыдущей деятельности, пригодились и востребованы вами в нынешней должности? Ведь государственный бюджет и бюджетный процесс – достаточно специфичные институты…

– Думаю, специфичность заключается только в масштабах – в цифрах и количестве получателей финансирования. Бюджет есть у каждой семьи, у любого мероприятия. Вот исходя из критериев обязательности, приоритетности направлений расходов, обоснованности конкретных сумм и их целевого освоения и формируется бюджет. На этих же принципах осуществляется и финансовый контроль. Доступ к деньгам – это всегда ответственность, требующая не только специальных знаний, но и внутренней культуры, и даже, скажу, совестливости.

Уверен, что вся моя трудовая деятельность, начиная с рядового агронома и затем директора совхоза, работы в исполкоме и далее главой Алексеевского района, депутатом парламента республики, заместителем Председателя Государственного Совета Татарстана сформировала не только профессиональный, но и, что немаловажно, жизненный опыт для работы на посту руководителя органа государственного финансового контроля.

«Главным результатом считаю состоявшуюся интеграцию Счетной палаты в систему государственного управления» Фото: sprt.tatar

Счетная палата Татарстана приняла меры по восстановлению в бюджет республики более 42,5 млрд рублей

– Двадцать лет – срок, когда можно уверенно говорить о достижениях. Что удалось сделать в плане развития внешнего финконтроля, становления Счетной палаты за эти годы?

– Следуя заветам А. П. Чехова, буду говорить кратко о длинных вещах.

Главным результатом считаю состоявшуюся интеграцию Счетной палаты в систему государственного управления. Это в первую очередь востребованность результатов нашей работы в практической деятельности органов власти; прикладной характер выводов, предложений и рекомендаций по итогам финансового аудита, обращение к вопросам, имеющим существенное значение в социально-экономическом развитии республики.

Наглядно свидетельствуют о нашей работе суммы возращенных в бюджет средств, объемы устраненных нарушений и их последствий. Назову только одну цифру: с начала деятельности Счетной палаты Татарстана принято мер, восстановлено в бюджетную систему нашей республики более 42 млрд 537 млн рублей.

Объясню на примерах: по нашей инициативе организована системная работа органов власти по сокращению количества невостребованных объектов государственной и муниципальной собственности, по обеспечению бесперебойного функционирования высокотехнологичного медицинского оборудования, по пресечению работы несанкционированных карьеров. Важнейшим результатом является также вовлеченность Счетной палаты в реализацию государственной антикоррупционной политики.

Мы не только констатируем постфактум допущенные нарушения и недостатки. Также проводим большую работу еще на этапе прогнозирования расходов, формирования республиканских программ, определяющих мероприятия для реализации основных направлений государственной политики. Через упреждение неэффективных, необоснованных трат, определение резервов оптимизации бюджетных расходов мы участвуем в процессе государственного управления.

Значимой считаю состоявшуюся трансформацию классического финансового контролера, который проверяет освоение средств и фиксирует нарушения и недостатки, в аудитора, способного оценивать достигнутый результат, формировать рекомендации по повышению эффективности управления.

Основным достижением двадцатилетней деятельности Счетной палаты мне видится сформированный надежный коллектив профессионалов, ценность которых с годами, определяющими знания и опыт, постоянно растет.

– Какими качествами должны обладать лица, реализующие контрольные полномочия? Как вы относитесь к понятию «профессиональная деформация»?

– Если какому-то явлению нашлось особое определение, значит к тому есть основания. Термин деформация вообще имеет негативный окрас. Подверженность профдеформации, на мой взгляд, это один из аспектов системной, комплексной неустойчивости конкретной личности.

От инспекторского состава Счетной палаты мы требуем при исполнении должностных обязанностей профессионализма. А значит – объективности, беспристрастности и принципиальности при строгом соблюдении Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Республики Татарстан и аналогичного кодекса для работников контрольно-счетных органов.

«Полную картину законности в финансово-бюджетной сфере может дать только обобщение результатов работы всех органов финансового контроля» Фото: sprt.tatar

«Там, где нет порядка и гармонии, произрастают халатность и равнодушие»

– Какое качество в человеке лично для вас является определяющим, таким, на фоне которого меркнут случайные ошибки?

– Это, безусловно, порядочность. Оно настолько емкое, что другие характеристики просто излишни. Ведь определяя, кто такой порядочный человек, мы перечисляем и честность, и ответственность, и сострадательность, и внутреннюю культуру, и многое другое.

– Вы как руководитель строгий человек?

– Да, в первую очередь к самому себе. И только после – к другим. Убежден, что там, где нет порядка и гармонии, будь то рабочее место, душа, дом, Отечество, произрастают халатность и равнодушие, а с ними и до подлости, предательства недалеко.

– Какие основные черты и качества эффективного руководителя независимо от сферы деятельности вы можете сформулировать?

– Чем оценивается руководитель? Только результатами работы всего коллектива. Поэтому дело, на мой взгляд, не столько в личностных характеристиках руководителя – он может владеть всеми современными коммуникативными навыками, быть эрудитом и полиглотом, обладать бесспорной харизмой. Главное здесь – это способность подбирать профессионалов, умение ценить людей и их труд, а в целом – создать тот самый эффективный мотивированный коллектив.

Еще один определяющий аспект – это наличие собственного опыта работы в конкретной сфере. Исключительно управленческих компетенций, которым сейчас повсеместно учат, уверен, совершенно недостаточно для руководства государственным органом.

– Алексей Иванович, вы уже дважды отмечены высшей наградой Счетной палаты Российской Федерации. При этом Счетная палата республики – одна из самых «молодых» в России. Как интегрировались в профессиональное сообщество?

– Объективным свидетельством успешной, на мой взгляд, интеграции и авторитета в профессиональной среде является вхождение в состав Президиума Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации, объединяющего органы внешнего государственного финансового контроля всех субъектов нашей страны, а также оказанное мне доверие руководить Отделением Совета в Приволжском федеральном округе на протяжении 18 лет.

«Органы внешнего государственного финансового контроля призваны содействовать повышению ответственности органов власти и управления перед обществом» Фото: sprt.tatar

«Мы должны идти в ногу с динамично меняющимся временем»

– Система государственного и муниципального финансового контроля состоит из органов федерального и регионального уровней, на каждом из них есть и контрольно-счетные палаты, и органы внутреннего финансового контроля. Как организовано взаимодействие на уровне республике?

– Наша деятельность имеет общность задач, поэтому необходимо сотрудничать. В частности, например, полную картину законности в финансово-бюджетной сфере может дать только обобщение результатов работы всех органов финансового контроля.

В Татарстане Указом Президента республики в 2005 году образован Межведомственный координационный совет по вопросам государственного финансового контроля, утвержден его состав, Председателем которого по должности является руководитель Счетной палаты Татарстана, а его заместителем – начальник Управления Раиса Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики. В Совете представлены, в частности: Парламент Татарстана, Прокуратура республики, территориальные управления Федерального казначейства, Федеральной налоговой службы, Федеральной антимонопольной службы, Министерство внутренних дел, Следственное управление Следственного комитета, Управление по вопросам антикоррупционной политики, Министерство финансов, Общественная палата Республики Татарстан.

В целях исключения дублирования при осуществлении контроля мы утверждаем сводный план деятельности (проверок и ревизий), проводим обобщение и анализ состояния финансово-бюджетной дисциплины, динамики и тенденций её изменения для информирования Раиса и Парламента республики.

Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений в финансово-бюджетной сфере, – комплексная работа всей системы государственного управления. Поэтому Совет также ежеквартально информирует Кабинет Министров Татарстана о результатах проведенных проверок. Мы регулярно получаем четкую информацию о принятых мерах реагирования по каждому нарушению, что свидетельствует об актуальности и реализуемости наших предложений и рекомендаций.

– Каким вы видите финансовый контроль в ближайшей перспективе?

– Органы внешнего государственного финансового контроля призваны содействовать повышению ответственности органов власти и управления перед обществом. Поэтому и в ближайшей, и в долгосрочной перспективе – приносящим результат, востребованным институтом публичной власти.

– Насколько, на ваш взгляд, эффективны меры по профилактике нарушений?

– Важнейшее условие эффективности профилактических мер – объективная информационная база системных, типовых нарушений и недостатков, результатов анализа способствующих им причин и условий. Без нее любая профилактика будет, образно говоря, «выстрелом в воздух». Именно на этой базе должны основываться как риск-ориентированный подход в планировании и осуществлении контрольной деятельности, так и принимаемые меры по предупреждению нарушений.

– Двадцать лет представляется достаточным периодом для налаживания всех внутренних систем работы возглавляемого вами коллектива, все поставлено «на рельсы». Есть к чему еще стремиться?

– Мы должны идти в ногу с динамично меняющимся временем. Еще в совсем недалеком прошлом счетовод работал в нарукавниках… Сегодня инспекторский состав максимально обеспечен всем необходимым, используются современная компьютерная техника, передовые информационные системы в области государственного финансового контроля.

Несомненно, опережающее обучение, развитие и совершенствование профессиональных компетенций – процессы обязательные и постоянные.

12 октября в селе Среднее Девятово митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом был совершен чин великого освящения нового храма Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Благодарен судьбе, что могу быть причастным к возведению храмов на территории республики – на сегодня их уже двадцать»

– Перефразируя известное выражение, не работой единой живет коллектив Счетной палаты? Какие общественно значимые инициативы вы реализуете?

– Ответить на ваш вопрос хочу словами моего друга, лауреата Государственной премии имени Габдуллы Тукая, народного поэта Республики Татарстан, заслуженного работника культуры Республики Башкортостан Роберта Миннуллина, его имя с 2022 года носит Республиканская детская библиотека:

«Давайте делать добрые дела,

Мы все-таки не потеряли стыд.

Пускай работа будет тяжела,

Но душу этот труд обогатит.

Пускай работа будет тяжела,

Но делать надо, делать день за днем.

Нужны как воздух добрые дела, –

Без них в такое время пропадем».

Свою жизнь сообразую с данным наказом Роберта. Немало дел, а также направлений общественной жизни нашего коллектива реализуются, вдохновленные этим заветом.

Искренне благодарен коллективу Счетной палаты, с радостью откликающемуся на многочисленные социальные проекты, например поддержавшему мою инициативу по оказанию помощи нескольким семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации, деятельному участию в жизни детского приюта «Забота». Мы не стремимся «объять необъятное», вместе с тем сфера приложения добра и человеческих усилий неисчерпаема…

По поручению нашего уважаемого Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова в качестве Председателя Наблюдательного Совета Федерации бадминтона нашей республики с особой ответственностью занимаюсь продвижением и развитием этого вида спорта. Сегодня активно занимаются бадминтоном уже 16 тысяч молодых ребят, работают два современных специализированных центра – в Казани и Алексеевском. В рамках Игр стран БРИКС в соревнованиях по бадминтону во всех пяти категориях победили россияне, в том числе в трех разрядах золотые медали завоевали татарстанские бадминтонисты. Спортсмены из Татарстана входят в состав сборной России, сборная республики является ее безусловным лидером. А Евгения Косецкая – действующая 15-кратная чемпионка страны.

– Есть ли что-то, что вас может по-настоящему искренне удивить, восхитить? Ваш жизненный опыт, очевидно, определяет и мудрость, и способность к принятию…

– С удовольствием отвечаю на ваш вопрос – да. До сих пор не перестаю удивляться тому, как из ребенка формируется личность. Это поразительный процесс. Казалось бы, единая образовательная и воспитательная среда, прививаемые ценности, а люди вырастают разными. Восхищаюсь результатами становления, совершенствования личности, с глубоким удовлетворением отмечаю, что это наши люди – патриоты, опора Отечества.

– Что для вас самый большой подарок?

– Отведенное мне время. Благодарен судьбе, что могу реализовывать планы, исполнять задуманное, вносить свой вклад в общее дело. Например, быть причастным к возведению храмов на территории республики – на сегодня их уже двадцать, построенных с сыном Алексеем. 12 октября в селе Среднее Девятово – на малой родине нашего большого рода Демидовых – митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом был совершен чин великого освящения нового храма.

– Как бы вы охарактеризовали свою жизненную позицию?

Мне близки слова Эдуарда Асадова о смысле жизни:

«Не веря ни злым и ни льстивым судьям,

Я верил всегда только в свой народ.

И, счастлив от мысли, что нужен людям,

Плевал на бураны и шел вперед…»

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