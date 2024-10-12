«Теперь это сердце нашего села»: в Лаишевском районе меценаты построили новый храм

«У нас храма никогда не было»

Село Среднее Девятово долгие годы стояло без храма, поэтому сегодня в истории поселения значимое событие. Новую церковь, построенную на средства меценатов, освятил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Попечителем строительства новой церкви стал председатель Счетной палаты Республики Татарстан Алексей Демидов, для которого Среднее Девятово родовое село. Средства на строительство пожертвовали гендиректор ОАО «Алексеевская керамика» Рамис Кабиров и гендиректор ООО «Мостовик» Рустем Валиев.

Свидетелями совершения великого чина освящения нового храма стали жители села, их соседи из близлежащих населенных пунктов, представители администрации Лаишевского района и семьи Демидовых. Приехал и главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов. К всеобщему сожалению, сам Алексей Демидов присутствовать не смог.

«Здесь рядом расположены два села – Смолдеярово и Емельяново, и везде есть храмы, им примерно по 300 лет. Но у нас храма никогда не было. Благодаря нашему земляку Алексею Ивановичу теперь и у нас есть церковь», – рассказала глава Среднедевятовского сельского поселения Мария Ватагина.

Символический камень на месте строительства храма был заложен в марте 2022 года, и уже в марте 2024-го здесь зазвучала молитва. Первая литургия была совершена 30 марта, в престольный праздник. Но освятили церковь только сегодня.

«В 2008 году Алексей Иванович возродил родник, с тех пор люди стали приезжать к нам за водой. Позже спонсоры и детскую площадку здесь рядом построили», – поделилась глава сельского поселения.

«Теперь чаще будем ходить на службу. Раньше далеко идти нужно было»

Местные жители несказанно рады появлению храма. Говорят, раньше на службы ходили не так часто, ведь путь в соседнее село не всем был под силу. Особенно когда литургия совершается вечером или ночью.

«Я живу здесь всю жизнь, и родители мои здесь родились. Это мое родовое гнездо, поэтому и строительство храма стало для меня большим событием. Люди очень рады. Теперь чаще будем ходить на службу. Раньше ведь идти далеко нужно было, и потом всю службу стоять тяжело. Спасибо Алексею Ивановичу и Алексею Алексеевичу, его сыну, за этот храм» – поделился житель Среднего Девятово Сергей Блохин.

Еще одна жительница села Надежда Кузьмина живет здесь около 40 лет. Когда появился храм, подключилась к его жизни и попросилась помогать в церковной лавке.

«Я 30 лет работала в селе бухгалтером. Теперь хочется Всевышнему помочь. Для нас открытие храма в нашем селе – это очень важно, и спасибо всем, кто так позаботился о нас. Теперь мы можем свечку поставить, помолиться и за здравие, и за упокой. Дай Бог всем этим людям доброго здоровья», – сказала прихожанка нового храма.

«При росписи мы использовали канонический стиль, который начинал еще евангелист Лука»

Первое, что бросается в глаза, когда заходишь в эту церковь, – красивая ручная роспись на стенах. Ни один уголок не остался без внимания мастеров. При входа на потолке изобразили в голубом облачении Богородицу с младенцем, рядом изображения святых и херувимов. Ближе к алтарю в росписи показаны евангельские события. Такую красоту сотворили художники иконописной мастерской «Новое Воскресение» из села Палех Ивановской области. Главный мастер, руководитель мастерской Сергей Морозов приехал сегодня на торжественное событие.

Росписью храмов он занимается с 1996 года, со своими мастерами расписывал храм Великомученицы Елисаветы в Дивеево, храм Московских святителей в Троицком подворье в Москве и многие другие.

Сергей Морозов: «Старались сохранить все детали по канону: цвет глаз Богородицы, цвет волос Спасителя. На роспись ушло полгода»

«Здесь мы использовали канонический стиль, который начинал еще евангелист Лука. Но отпечаток нашего XXI века тоже есть. Мы изобразили святых преображенными, но старались сохранить все детали по канону: цвет глаз Богородицы, цвет волос Спасителя. На роспись ушло полгода, работали примерно по десять человек», – рассказал он.

«Хотелось, чтобы тот, кто приходит сюда, видел Бога и общался с ним»

К убранству храма подошли основательно: иконостас установили ручной работы, изготовленный в йошкар-олинской мастерской резчиков по дереву «Садовый и Крупин». Также установили девять колоколов, отлитых по технологии XVII века на заводе братьев Шуваловых в Тутаеве Ярославской области. Управляет ими электронная система звонаря. Позаботились и о благоустройстве территории, и даже о ночной подсветке храма.

Освящение храма митрополит Кирилл совершил в белом облачении – после молитвы стены храма окропили святой водой и помазали миром. Затем священнослужители прошли крестным ходом вокруг новой обители и также окропили стены уже с уличной стороны.

После завершения великого чина освящения владыка Кирилл обратился ко всем с приветственным словом.

Митрополит Кирилл: «Если будем появляться здесь только на Пасху и на Вербное воскресенье – этого недостаточно. Божий дом должен быть наполнен молитвой, душой»

«Дай Бог здоровья Алексею Ивановичу Демидову и всем его близким, которые построили этот храм у себя на родине. Мы очень просили, но Алексей Иванович не хотел, чтобы храм был освящен в честь праведного Алексия, человека Божия (чтобы храм не ассоциировался с именем А. Демидова, – прим. Т-и). У нас в епархии не было ни одного храма в честь этого святого. Но теперь есть. Он действительно очень утешает нас, радует глаз. Хотелось бы, чтобы радовал и душу, чтобы человек, который приходит сюда, видел Бога и общался с Богом», – отметил он.

«Чин освящения храма очень похож на таинство крещения»

Затем, в уже освященном храме, началась первая божественная литургия.

С проповедью выступил секретарь Татарстанской митрополии иеромонах Кирилл Корытко.

«Чин освящения храма очень похож на таинство крещения: как омывают младенца, так и сегодня новый престол был омыт. Четырехугольный деревянный куб плотно прикрепляется к полу – это называется утверждением престола. Теперь он не может быть сдвинут или передвинут. После этого забиваются гвозди – утверждается крышка престола», – рассказал отец Кирилл.

После омовения престол помазывают миром, так же как и весь храм. Стены обители помазывают по четырем сторонам света. Затем со святыми мощами храм обходят по кругу и после этого мощи вкладывают в основание престола и в святой антиминс.

Иеромонах отметил, что сегодня день Покровской родительской субботы, когда поминают усопших. Он пожелал всем молиться за своих близких и родных.

Выслушав проповедь, все желающие смогли исповедаться и причаститься.

«Поводов, чтобы обращаться к Богу, у нас с вами предостаточно»

Затем митрополит Кирилл подарил настоятелю храма отцу Сергию Новый Завет, который благословил передавать всем новым храмам Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. А от Татарстанской митрополии владыка передал старинную икону Воскресения Христова.

В благодарность за строительство храма владыка наградил всех причастных благодарственными письмами и медалями святителя Гурия и Богородицы. Награды получили глава Лаишевского района Ильдус Зарипов, предприниматель Юрий Демидов, руководитель мастерской «Новое Воскресение» Сергей Морозов, активные прихожане храма и многие другие.

«Спас вас Господи всех! За молитвы, за любовь, за то, что вымолили этот святой храм. Будем любить Божий дом, будем ходить молиться. Если будем появляться здесь только на Пасху и на Вербное воскресенье – этого недостаточно. Божий дом должен быть наполнен молитвой, душой. Нужно, чтобы человек знал, что двери храма открыты, и даже если отца Сергия нет, можно прийти, поставить свечку, помолиться. Поводов, чтобы обращаться к Богу, у нас с вами предостаточно», – сказал владыка.

Семья Власовых, прихожане храма, попросили предоставить им слово. Они, как и многие другие сегодня, подарили храму икону.

«Надеюсь, это событие пройдет красной строкой в истории села и всего Лаишевского района. Мы вместе с супругой решили преподнести в дар икону в честь Алексия, Божиего человека. Искренне верим, что этот храм станет сердцем села», – отметил глава семейства Власовых.

Фотографии © Владимир Васильев / «Татар-информ»