Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Гущин об Александровском пассаже: «Ситуация в подвешенном состоянии»
Ситуация с Александровским пассажем в Казани находится в подвешенном состоянии. Комитет по охране объектов культурного наследия не может найти общий язык с собственником, рассказал в прямом эфире его председатель Иван Гущин.
«С Александровским пассажем такая ситуация: собственник у нас ООО, которое зарегистрировано в Санкт-Петербурге, и этот объект периодически становится заложником всяких конкурсных процедур. Мы видим информацию, радуемся, что объект продается за непонятные деньги. Есть люди, которые хотят купить, но ситуация в подвешенном состоянии», — прокомментировал Гущин.
По его словам, внешний фасад здания уже требует реставрационных работ, но на данный момент договоренностей о реконструкции с правообладателем достигнуть не удалось.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»