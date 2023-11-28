Гущин об Александровском пассаже: «Ситуация в подвешенном состоянии»

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Ситуация с Александровским пассажем в Казани находится в подвешенном состоянии. Комитет по охране объектов культурного наследия не может найти общий язык с собственником, рассказал в прямом эфире его председатель Иван Гущин.

«С Александровским пассажем такая ситуация: собственник у нас ООО, которое зарегистрировано в Санкт-Петербурге, и этот объект периодически становится заложником всяких конкурсных процедур. Мы видим информацию, радуемся, что объект продается за непонятные деньги. Есть люди, которые хотят купить, но ситуация в подвешенном состоянии», — прокомментировал Гущин.

По его словам, внешний фасад здания уже требует реставрационных работ, но на данный момент договоренностей о реконструкции с правообладателем достигнуть не удалось.