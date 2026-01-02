news_header_top
2 января 2026 13:08

Александр Жаровский признан лучшим новичком декабря в КХЛ

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала самых результативных игроков по итогам декабря 2025 года.

Лучшим голкипером месяца стал Дмитрий Гамзин из ЦСКА.

В номинации среди защитников первенствовал Даниил Пыленков, представляющий «Динамо». Титул лучшего нападающего завоевал Рид Буше из «Автомобилиста».

А звание лучшего новичка декабря досталось Александру Жаровскому, хоккеисту «Салавата Юлаева».

Напомним, ранее мы подготовили текст о прорыве Жаровского в нынешнем сезоне.

#хк салават юлаев #кхл
