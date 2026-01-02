Александр Жаровский признан лучшим новичком декабря в КХЛ
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала самых результативных игроков по итогам декабря 2025 года.
Лучшим голкипером месяца стал Дмитрий Гамзин из ЦСКА.
В номинации среди защитников первенствовал Даниил Пыленков, представляющий «Динамо». Титул лучшего нападающего завоевал Рид Буше из «Автомобилиста».
А звание лучшего новичка декабря досталось Александру Жаровскому, хоккеисту «Салавата Юлаева».
