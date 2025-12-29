Жаровский в огне: как смена вектора «Салавата» и Козлов взрастили для КХЛ новую звезду

Восемнадцатилетний форвард «Салавата Юлаева» Александр Жаровский после экватора чемпионата не просто повторил, а превзошел прошлогодний успех Ивана Демидова. Уже сейчас можно смело прочить ему Приз лучшего новичка и хорошие перспективы в НХЛ. Почему Жаровский смог совершить скачок и причем тут Козлов и смена политики СЮ – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Жаровский в огне. Главная молодая звезда лиги, которая может превзойти Демидова

В нынешнем сезоне прошло всего чуть больше половины регулярного чемпионата, но с его главным открытием и молодым дарованием уже давно все понятно – это восемнадцатилетний нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский. Уже сейчас можно смело предсказывать, что именно он получит Приз имени Алексея Черепанова – лучшему новичку в КХЛ.

Доморощенным воспитанником Уфы его называть, конечно, никак нельзя. Он с 10 лет занимался в школе московского ЦСКА, а затем перебрался в систему подольского «Витязя». И только летом 2024 года перешел в систему «Салавата Юлаева». Зато именно в Уфе он совершил самый мощный качественный скачок в своей карьере, воспользовавшись выстроенной системой «социального лифта» для молодежи, которая существует в уфимском клубе.

Прямо сейчас это самый яркий молодой хоккеист «Салавата Юлаева» со времен Родиона Амирова. Молодой форвард идет на втором месте среди всех бомбардиров команды, уступая лишь Девину Броссо и делит второе-третье место с Джеком Родуолдом в списке снайперов.

Еще до матча с «Амуром» 25 декабря пресс-служба Континентальной хоккейной лиги подсчитала, что Жаровский уже идет с опережением графика открытия прошлого сезона Ивана Демидова. Если экс-питерец за первые 30 матчей прошлого сезона забросил 6 шайб и отдал 14 передач (20 очков), то уфимец уже на тот момент набросал 10 шайб и раздал 15 передач (25 очков).

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

На этом 18-летний форвард «Салавата Юлаева» не остановился, и уже в домашнем поединке с хабаровчанами добрал еще 3(!) очка. Он забил гол и отдал две результативные передачи, которые и сыграли решающую роль в победе Уфы (4:2). Накануне в Череповце очков не набрал.

Жаровский получил шанс из-за кадровых проблем, но вырос, воспользовавшись шансом от Козлова

История Жаровского в «Салавате Юлаеве» – классическая. Молодой хоккеист получил свой шанс из-за того, что у первой команды системы случились кадровые проблемы. В прошлом сезоне еще юный 17-летний нападающий так и не получил возможности выступить в регулярном чемпионате. Зато он классно показывал себя в «Толпаре» в МХЛ, где стал лучшим бомбардиром команды и 11-м бомбардиром лиги с 50 очками (24+26).

Однако череда травм в уфимской команде и «кадровый голод» дали шансы двум молодым игрокам – вратарю Семену Вязовому и нападающему Александру Жаровскому. Первый показал себя шикарно, вытащив серию со «Спартаком», второй пока только примерялся и притирался, но один ассистентский балл уже набрал.

Ну а после смены вектора развития «Салавата Юлаева», когда из команды уехали почти все легионеры, у Виктора Козлова просто не оставалось выбора, кроме как искать подмоги у ближайшего резерва.

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

Пусть и не сразу, через провалы сентября специалист все-таки доказал, что готов справляться с любыми трудностями. Сильной стороной Козлова является умение находить подход как к легионерам, что поспособствовало возвращению в состав Шелдона Ремпала, так и к молодым игрокам. Под его руководством заметно выросло мастерство Артура Фаизова и Егора Сучкова, но самый мощный прогресс происходит прямо сейчас, конечно же, у Александра Жаровского.

«Я действительно чувствую его доверие. Он даёт мне шансы — и в большинстве, и при игре «пять на пять». Если я ошибаюсь, он не сажает меня сразу на скамейку и не отправляет в низшую лигу. Это очень помогает. Он даёт ценные советы, объясняет, что правильно, а что нет, и указывает на мелкие детали», — поведал в интервью «Российской газете» Александр Жаровский.

Жаровский может быть выбран уже в первом раунде Драфта НХЛ

Действующий контракт Жаровского с уфимским клубом рассчитан до конца мая 2027 года.

А на минувшем летнем драфте НХЛ 2025 года Александр был выбран во втором раунде под общим 34-м номером клубом «Монреаль Канадиенс», став первым из российских полевых игроков на драфте и вторым россиянином после вратаря Петра Андреянова (20-й). Чем именно так хорош молодой нападающий «Салавата Юлаева»? Из сильных сторон у него отмечают быстрое принятие решений и хорошие руки. Плюс, уже в этом возрасте он классно помогает в большинстве.

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

Так, экс-наставник «Металлурга», СКА и ЦСКА Илья Воробьев, рассуждая о том, кого из российских молодых хоккеистов видит самым перспективным, отметил Жаровского.

«В Уфе очень хороший парень Жаровский. Быстрота мышления, работа рук, бросок. Хорошо играет в большинстве, грамотно отдает — это называется по-хоккейному «дифференцированный пас». Не по годам мастеровитый молодой человек, здорово выглядит», — рассуждал в интервью «Чемпионату» специалист.

Уже сейчас очевидно, что при текущем прогрессе и отношении к игре его ждет перспективное будущее в Национальной хоккейной лиге.