Минниханов вручил ректору Университета Иннополис медаль «За доблестный труд»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня вручил ректору Университета Иннополис Александру Тормасову медаль «За доблестный труд». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Ученый и администратор науки отмечен за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность.

В ходе беседы Минниханов и Тормасов обсудили вопросы дальнейшего развития Университета Иннополис и повышение качества подготовки IT-специалистов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Встреча состоялась в Доме Правительства РТ, в ней также принял участие вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов, курирующий развитие Иннополиса.

Александр Тормасов возглавляет Университет Иннополис с момента его основания в 2012 году. Доктор физико-математических наук, автор более 167 патентов в области программного обеспечения.