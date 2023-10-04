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Руc Тат
Общество 4 октября 2023 09:56

Минниханов вручил ректору Университета Иннополис медаль «За доблестный труд»

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Минниханов вручил ректору Университета Иннополис медаль «За доблестный труд»
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня вручил ректору Университета Иннополис Александру Тормасову медаль «За доблестный труд». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Ученый и администратор науки отмечен за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность.

В ходе беседы Минниханов и Тормасов обсудили вопросы дальнейшего развития Университета Иннополис и повышение качества подготовки IT-специалистов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Встреча состоялась в Доме Правительства РТ, в ней также принял участие вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов, курирующий развитие Иннополиса.

Александр Тормасов возглавляет Университет Иннополис с момента его основания в 2012 году. Доктор физико-математических наук, автор более 167 патентов в области программного обеспечения.

#Рустам Минниханов #университет иннополис
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