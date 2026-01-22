Александр Терентьев избран председателем Общественной палаты Татарстана
Новым председателем Общественной палаты Татарстана стал Александр Терентьев, ранее занимавший должность полномочного представителя Раиса РТ в Госсовете республики. Соответствующее решение было принято на первом заседании Общественной платы РТ VIII созыва с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова.
Кандидатуру Терентьева единогласно поддержали члены ОП РТ. Он возглавил Общественную палату после шестилетнего руководства Зили Валеевой.
«Важно, чтобы общество работало и привносило свои инициативы. Общественная палата – это не круг избранных, а возможность объединить на этой орбите разные общественные организации. Нужно консолидировать работу в интересах граждан», – заявил журналистам Александр Терентьев.
Он назвал Зилю Валееву грамотным руководителем и ответил огромные успехи Общественной палаты за 20 лет ее существования.
Вместо Александра Терентьева выполнять функции полпреда руководителя республики в Госсовете РТ будет руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров.