Руc Тат
Общество 22 января 2026 14:25

Александр Терентьев избран председателем Общественной палаты Татарстана

Александр Терентьев
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Новым председателем Общественной палаты Татарстана стал Александр Терентьев, ранее занимавший должность полномочного представителя Раиса РТ в Госсовете республики. Соответствующее решение было принято на первом заседании Общественной платы РТ VIII созыва с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Кандидатуру Терентьева единогласно поддержали члены ОП РТ. Он возглавил Общественную палату после шестилетнего руководства Зили Валеевой.

«Важно, чтобы общество работало и привносило свои инициативы. Общественная палата – это не круг избранных, а возможность объединить на этой орбите разные общественные организации. Нужно консолидировать работу в интересах граждан», – заявил журналистам Александр Терентьев.

Он назвал Зилю Валееву грамотным руководителем и ответил огромные успехи Общественной палаты за 20 лет ее существования.

Вместо Александра Терентьева выполнять функции полпреда руководителя республики в Госсовете РТ будет руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров.

Председатель Общественной палаты Республики Татарстан VIII созыва

Родился 13 июня 1961 года в селе Верхний Услон Татарской АССР.

В 1983 году окончил Казанский государственный университет факультет вычислительной математики и кибернетики по специальности «прикладная математика».

С 1982 по 1991 год занимал руководящие должности в органах ВЛКСМ Казани. В 1992–1994 годах возглавлял Фонд молодежи Московского района Казани, затем 6 лет трудился заместителем главы администрации Московского района. В 2000 году перешел в Аппарат Президента РТ, где занимал должность главного референта организационного отдела, а затем – заведующего отделом по связям с общественностью и межнациональным отношениям. С 2006 по 2012 год возглавлял Управление по вопросам внутренней политики президента РТ, а с 2012 года являлся руководителем Департамента президента РТ по вопросам внутренней политики.

В 2022-2025 годах был сенатором Российской Федерации – представителем от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан. В октябре 2023 года стал замруководителя Комитета по Регламенту и организации парламентской деятельности Совета Федерации РФ.

В сентябре 2025 года назначен помощником Раиса Республики Татарстан и полномочным представителем Раиса Татарстана в Госсовете РТ.

22 января 2026 года избран Председателем Общественной палаты Республики Татарстан VIII созыва.

Заслуженный работник сферы молодежной политики Республики Татарстан.
Награжден медалью «За доблестный труд», медалью ордена «За заслуги перед РТ», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом «Дружбы». Имеет ряд поощрений и наград.

