Асгат Сафаров будет выполнять функции полпреда Раиса РТ в Госсовете Татарстана
Руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров
На руководителя Администрации Раиса Татарстана Асгата Сафарова возложено осуществление функций полномочного представителя руководителя республики в Государственном Совете РТ. Соответствующий указ подписал сегодня Раис РТ Рустам Минниханов.
Назначение осуществлено «в целях обеспечения представления интересов» руководителя региона в республиканском парламенте.
Документ вступает в силу со дня подписания. Ранее, с сентября прошлого года, полпредом Раиса РТ в Госсовете Татарстана был Александр Терентьев.