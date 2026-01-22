news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 22 января 2026 13:45

Асгат Сафаров будет выполнять функции полпреда Раиса РТ в Госсовете Татарстана

Читайте нас в
Телеграм
Асгат Сафаров будет выполнять функции полпреда Раиса РТ в Госсовете Татарстана
Руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На руководителя Администрации Раиса Татарстана Асгата Сафарова возложено осуществление функций полномочного представителя руководителя республики в Государственном Совете РТ. Соответствующий указ подписал сегодня Раис РТ Рустам Минниханов.

Назначение осуществлено «в целях обеспечения представления интересов» руководителя региона в республиканском парламенте.

Документ вступает в силу со дня подписания. Ранее, с сентября прошлого года, полпредом Раиса РТ в Госсовете Татарстана был Александр Терентьев.

читайте также
Александр Терентьев назначен полномочным представителем Раиса Татарстана в Госсовете РТ
Александр Терентьев назначен полномочным представителем Раиса Татарстана в Госсовете РТ
#Асгат Сафаров #госсовет рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
ЗАГС РТ назвал активный возраст материнства и отцовства в Татарстане

ЗАГС РТ назвал активный возраст материнства и отцовства в Татарстане

22 января 2026
Наиля Зиннатуллина вышла замуж за Тимура Нагуманова

Наиля Зиннатуллина вышла замуж за Тимура Нагуманова

22 января 2026