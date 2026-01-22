Асгат Сафаров будет выполнять функции полпреда Раиса РТ в Госсовете Татарстана

Руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На руководителя Администрации Раиса Татарстана Асгата Сафарова возложено осуществление функций полномочного представителя руководителя республики в Государственном Совете РТ. Соответствующий указ подписал сегодня Раис РТ Рустам Минниханов.

Назначение осуществлено «в целях обеспечения представления интересов» руководителя региона в республиканском парламенте.

Документ вступает в силу со дня подписания. Ранее, с сентября прошлого года, полпредом Раиса РТ в Госсовете Татарстана был Александр Терентьев.