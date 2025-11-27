Александр Шавлиашвили назначен руководителем Комитета по развитию туризма Казани

Фото: kzn.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин назначил новым руководителем Комитета по развитию туризма Александра Шавлиашвили – учредителя и управляющего партнера группы компаний «АГНА» из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

Шавлиашвили участвовал в открытом конкурсе на должность главы Комитета по делам детей и молодежи и, несмотря на то, что не занял пост, запомнился жюри своими предложениями по развитию туристической сферы. Метшин напомнил, что цель Шавлиашвили – вывести туристический поток Казани к 2030 году на уровень 6 млн человек.

«Комитет по развитию туризма – это большое направление, только за 5 лет мы выросли на 67% по числу туристов», – отметил мэр. Он также подчеркнул, что в Шавлиашвили видит профессионала, способного помочь Казани «взять новые рубежи» и продолжить движение к тому, чтобы город стал «самым привлекательным в стране».

«Спасибо, для меня это большая честь и ответственность. Я с гордостью принимаю ваше предложение, буду стараться все делать для Казани», – заявил Александр Шавлиашвили, добавив, что показатель в 6 млн туристов, по его мнению, станет лишь «отправной точкой».

Во время конкурсного отбора Шавлиашвили представил ряд идей, включая проект по трансформации Казанского зооботсада со строительством новых оранжерей. Инициатива, как ожидается, может стать новым туристическим магнитом города и потребует частных и государственных инвестиций.

Пост руководителя Комитета по развитию туризма стал вакантным после назначения Дарьи Санниковой советником мэра по работе в Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+.