news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 25 ноября 2025 14:07

Дарья Санникова станет советником мэра Казани по сотрудничеству с городами БРИКС

Читайте нас в
Телеграм
Дарья Санникова станет советником мэра Казани по сотрудничеству с городами БРИКС
Дарья Санникова
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Советником мэра Казани по сотрудничеству с Ассоциацией городов стран БРИКС станет Директор комитета по развитию туризма Дарья Санникова. Об этом сообщает официальный сайт Казани.

«Дарья Александровна наработала обширные связи с многочисленными международными институциями, активно продвигая туристический потенциал Казани. Этот опыт очень нужен для взаимодействия в рамках Ассоциации», – отметил мэр города Ильсур Метшин.

Санникова вступила на свою предыдущую должность в 2016 году. Отмечается, что во многом благодаря ее вкладу количество туристов в столице Татарстана выросло с 1,7 млн в 2014 году до 4,5 млн в 2024-м.

Ассоциация городов стран БРИКС была основана по инициативе Метшина в июне 2024 года и собрала более 200 лидеров муниципалитетов из 20 стран. Первым крупным событием организации стал международный молодежный фестиваль, который прошел в Казани и собрал участников из 13 стран. По итогам мероприятия было решено проводить такие фестивали регулярно.

#туризм #БРИКС #мэр казани
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане прошел Форум молодежи, проживающей в сельских поселениях

В Татарстане прошел Форум молодежи, проживающей в сельских поселениях

24 ноября 2025
Экспертный совет обсудил защиту прав бездомных и контроль «рабочих домов» в Татарстане

Экспертный совет обсудил защиту прав бездомных и контроль «рабочих домов» в Татарстане

24 ноября 2025