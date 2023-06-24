Кавалер ордена Мужества, член ОП РФ Александр Малькевич призвал остановиться и не воевать против своей страны. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ОП РФ.

«Сейчас я нахожусь в Херсонской области, где не прекращаются обстрелы. Только вчера были прилеты по Геническу и Скадовску. Удивительно на фоне этого видеть новости о, по сути, вооруженном мятеже», – пишет Малькевич.

Он убежден, что когда страна ведет войну «на выживание», доставлять противнику радость конфликтом среди российских патриотических сил — это ошибка.

«Считаю, что все личные обиды надо забыть до нашей Победы. О каких личных интересах может идти речь, когда в круглосуточном режиме продолжается сражение с врагом? Это медвежья услуга своей стране!» – пишет Малькевич.

Он отметил, что происходящие события — это предательство России, удар в спину нашим воинам, которые сражаются за будущее страны.

«Уже сейчас понятно, что мятеж не приведет к значимым последствиям. У нас сильное государство, которое умеет оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. Уверен, что мятеж вскоре подавят и наведут порядок», – написал член ОП РФ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина за призывы к мятежу. Минобороны было опубликовано обращение к ЧВК «Вагнер» с просьбой проявить благоразумие и скорее выйти на связь. Военкор Александр Коц также высказался по поводу текущей ситуации.