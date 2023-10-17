Александр Малькевич предложил Татарстану взять культурное шефство над Лисичанском

Татарстан может взять шефство над Лисичанском в сфере воссоздания и сохранения исторической памяти. С таким предложением во время первого телемарафона в поддержку службы по контракту «ВСЕ СВОИ» выступил российский журналист и медиаменеджер Александр Малькевич.

«Еще один вариант шефства республики может быть в разрезе воссоздания и сохранения исторической памяти. Это мое вам публичное предложение», – заявил он.

При этом он восхитился той работой, которая уже проделана Татарстаном в ЛНР. Там жители очень уважительно относятся к РТ, видя все титанические усилия, которые проводят ребята из республики там.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон длится целый день с 10.00 до 22.00 часов. Все желающие могут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также узнать истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Специальная военная операция проводится с 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.