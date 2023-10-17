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Александр Малькевич: Горжусь тем, что могу поучаствовать в марафоне «Все свои»
Татарстан стал единственным регионом страны, который вышел с инициативой проведения телевизионного марафона, посвященного контрактной службе. Об этом во время трансляции сообщил российский журналист и медиаменеджер Александр Малькевич.
«Я рассказал коллегам о беспрецедентном марафоне, который проводит республика. Это очень круто. Татарстан стал единственным регионом страны с таким проектом. Я горжусь тем, что принимаю в нем участие», — заявил он.
Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон длится целый день с 10.00 до 22.00 часов. Все желающие могут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также узнать истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.
Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.
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