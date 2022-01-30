Актера Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев будет похоронен в родственном захоронении, расположенном на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом, ссылаясь на источник в сфере культуры, сообщает ТАСС.

«Леонид Вячеславович будет похоронен в родственном захоронении на Троекуровском кладбище», — заявил он.

Прощание с актером планируется провести в Центральном доме кинематографистов, а сами похороны могут пройти либо 1, либо 2 февраля.

О смерти 85-летнего народного артиста стало известно сегодня. В последний месяц Куравлев проходил лечение в московской больнице №40 в Коммунарке с диагнозом «пневмония».