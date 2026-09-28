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Общество 28 сентября 2026 12:19

Александр Лапин рассказал, чем будет заниматься на посту вице-премьера

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Александр Лапин рассказал, чем будет заниматься на посту вице-премьера
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Герой России Александр Лапин займет пост вице-премьера РТ и будет курировать вопросы, связанные с СВО. Как сказал сам Лапин в беседе с «Татар-информом» после Послания Раиса РТ Госсовету, он планирует разработать большой план мероприятий для ветеранов спецоперации и их семей.

«Первый шаг – всесторонняя оценка состояния всех вопросов в Татарстане, связанных с поддержкой и помощью участникам СВО, а также их семьям, особенно тем, кто потерял близких. Оценив, планирую разработать детальный план работы, который будет учитывать обратную связь», – заявил собеседник агентства.

По его словам, важно создать такие условия, чтобы бойцы понимали, что их семьи окружены теплом и заботой.

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#александр лапин #ПосланиеМинниханова2026
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