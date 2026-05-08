Общество 8 мая 2026 09:19

Александр Лапин принял участие в открытии мемориала участникам СВО в Лаишево

Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ

Заместитель председателя республиканской организации «Герои Татарстана», Герой России, генерал-полковник Александр Лапин выступил на церемонии открытия мемориала погибшим участникам специальной военной операции в Лаишево. Мероприятие прошло в городском парке Победы в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Сегодня мы открываем мемориал памяти и славы тех, кто по зову долга пошел защищать наше родное Отечество. Сегодня они ведут священную борьбу за наше право быть свободными на своей родной земле, и они достойны такой же славы и такой же гордости, как поколение фронтовиков Великой Отечественной войны», – сказал Лапин.

Генерал-полковник заявил, что открытый мемориал посвящен памяти тех, кто отправился защищать Родину по зову долга и сегодня ведет борьбу за право страны на самостоятельное развитие и безопасность. Он подчеркнул, что их подвиг, по его оценке, сопоставим с героизмом поколения победителей Великой Отечественной войны.

Лапин также отметил, что российские военнослужащие ежедневно проявляют мужество, взаимовыручку и стойкость в ходе боевых действий. Он назвал их «достойными сынами поколения фронтовиков», которые внесли решающий вклад в победу над нацизмом.

«Это достойные сыны поколения фронтовиков – поколения людей, которые победили в той страшной войне, сокрушив фашистскую Германию. И мы не просто их помним – мы гордимся нашими воинами. Воинами сегодняшнего дня», – отметил Александр Лапин.

После выступления участники церемонии почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

