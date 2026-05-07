Мемориал участникам СВО открыли в парке Победы Лаишево

В Лаишево в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне торжественно открыли мемориал погибшим участникам специальной военной операции. Памятник появился в городском парке Победы и стал местом памяти о земляках, не вернувшихся с фронта.

На церемонию собрались родственники погибших бойцов, ветераны, участники СВО, представители власти, духовенства и жители района. У мемориала звучали слова благодарности и памяти о тех, кто ценой собственной жизни защищал страну.

Монумент создан на средства благотворительного фонда «Сокровенное». Стоимость работ превысила 4,1 млн рублей. Центральным элементом композиции стала двухметровая фигура современного солдата, выполненная из гранита. Рядом расположена стена памяти из черного гранита, на которой высечены имена погибших героев-лаишевцев. Сегодня на ней увековечены 195 имен.

Эскиз мемориала разрабатывался при участии ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и общественности района.

Открывая церемонию, глава Лаишевского района Ильдус Зарипов подчеркнул особое значение нового памятника для жителей района.

«Сегодня в парке Победы Лаишево мы открываем памятник нашим землякам, участникам специальной военной операции. Здесь имена тех, кто не вернулся. Тех, кто отдал самое дорогое – жизнь – за наше мирное небо, за нашу страну, за каждого из нас. Этот памятник – для нас с вами. Для наших детей и внуков. Чтобы помнили, чтобы знали: герои живут рядом и их подвиг не имеет срока давности», – сказал он.

В церемонии принял участие заместитель председателя республиканской организации «Герои Татарстана», Герой России, генерал-полковник Александр Лапин. Он отметил преемственность поколений защитников Отечества и сравнил подвиг современных бойцов с героизмом фронтовиков Великой Отечественной войны.

«Сегодня мы открываем мемориал памяти и славы тех, кто по зову долга пошел защищать наше родное Отечество. Сегодня они ведут священную борьбу за наше право быть свободными на своей родной земле, и они достойны такой же славы и такой же гордости, как поколение фронтовиков Великой Отечественной войны», – подчеркнул Александр Лапин.

Он также отметил, что современные военнослужащие ежедневно проявляют мужество, взаимовыручку и героизм на поле боя.

«Это достойные сыны поколения фронтовиков – поколения людей, которые победили в той страшной войне, сокрушив фашистскую Германию. И мы не просто их помним – мы гордимся нашими воинами. Воинами сегодняшнего дня», – сказал Герой России.

После выступлений участники церемонии почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Власти района уже заявили, что работа по сохранению памяти о героях СВО будет продолжена. В Лаишево планируют установить памятник скорбящим матерям на Аллее Славы городского кладбища, а также обновить памятник труженикам тыла, объединив в его концепции память о Великой Отечественной войне и подвиге современных защитников Отечества.

Кроме того, администрация района ведет работу по созданию музея, посвященного специальной военной операции.

В церемонии открытия мемориала приняли участие Герой России Расим Баксиков, депутат Государственной Думы РФ Татьяна Ларионова, ветеран СВО Ильгизар Миннуллин, представители республиканских и районных властей, общественных организаций и жители Лаишевского района.