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Ру Тат
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15 октября 2021  19:51
Лиля Шайхутдинова

Концерт ГСО РТ с участием Александра Князева переносится

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Концерт Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан, запланированный на сегодня, был перенесен.

Во время проведения репетиции маэстро Александр Сладковский почувствовал недомогание. Медработники зафиксировали признаки гипертонического криза — повышенное давление и значительное ухудшение самочувствия.

Было принято решение о переносе концерта. Сейчас Александр Сладковский находится под наблюдением врачей.

Информация о дате проведения концерта будет вывешена на сайте Госоркестра РТ позже.

«Приносим свои извинения и надеемся на ваше понимание. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких!» — говорится в сообщении пресс-службы оркестра.

#гсо рт #александр сладковский
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