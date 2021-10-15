Концерт ГСО РТ с участием Александра Князева переносится

Концерт Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан, запланированный на сегодня, был перенесен.

Во время проведения репетиции маэстро Александр Сладковский почувствовал недомогание. Медработники зафиксировали признаки гипертонического криза — повышенное давление и значительное ухудшение самочувствия.

Было принято решение о переносе концерта. Сейчас Александр Сладковский находится под наблюдением врачей.

Информация о дате проведения концерта будет вывешена на сайте Госоркестра РТ позже.

«Приносим свои извинения и надеемся на ваше понимание. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких!» — говорится в сообщении пресс-службы оркестра.