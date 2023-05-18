Александр Дембич: Район Компрессорного завода в Казани перестанет быть депрессивным

Новый жилой комплекс К-7 построят в районе Компрессорного завода в Казани. Согласно проекту планировки, который размещен в опубликованном сегодня сборнике документов мэрии, под эту застройку на улице Халитова отведена территория в 4,71 га. По замыслу инициаторов проекта там должны появиться многоэтажные жилые дома высотой не более 26 этажей на 1,8 тыс. человек, а также детсад, школа, тренажерный зал и сквер.

Профессор Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ) Александр Дембич говорит, что «жилья в этом районе пока действительно мало. В основном, здесь расположены производственные территории. Поэтому если многоэтажки в этом месте планируются, это уже хорошо».

В целом, по словам собеседника агентства, из этого района потихоньку выводят все производственные предприятия. «Он перестанет быть депрессивным. Я думаю, что через какое-то время там появится и другое новое жилье», — выразил он уверенность.

Подробнее читайте в материале «Татар-информа» «Район перестанет быть депрессивным»: у «Компрессорного» в Казани возникнет новый Ж.