Александр Брод: «Гражданское общество – гарант прозрачности выборов»

Гражданское общество играет ключевую роль в обеспечении прозрачности и законности избирательного процесса. Об этом заявил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод в ходе обучающего семинара для общественных наблюдателей в Казани.

«Мы считаем, что гражданское общество – это именно та сила, которая способна помочь в обеспечении прозрачности и законности избирательного процесса», – подчеркнул Брод.

Он рассказал, что в преддверии Единого дня голосования 2025 года по всей России организована масштабная подготовка наблюдателей: «Сейчас на старте избирательной кампании мы по регионам собираем гражданских активистов, политологов, электоральных экспертов и знакомим их с новациями избирательного законодательства», –уточнил Александр Брод

Особое внимание уделяется практической подготовке, в которую входят обучение по работе с новыми нормативными актами, противодействию фейкам и провокациям и алгоритмы действий в нестандартных ситуациях.

«В дни голосования общественные наблюдатели выходят на все избирательные участки, следят за ходом процесса: голосованием, подсчетом голосов, сообщают информацию. Это позволяет обеспечить законность и привлекает внимание общества к ходу выборов», – рассказал «Татар-информу» эксперт.

Брод также сообщил, что подобные семинары уже прошли на Дальнем Востоке и в Башкортостане, а в ближайшее время состоятся в Нижнем Новгороде, Пятигорске и Санкт-Петербурге. Особо была отмечена активная позиция Татарстана в этом процессе.

«С общественной палатой Республики Татарстан мы активно взаимодействуем, она регулярно направляет наблюдателей на все избирательные участки», – заключил член президентского Совета.

Напомним, Единый день голосования 2025 года пройдет 12-14 сентября во всех субъектах Российской Федерации. В рамках кампании планируется провести более 5 тысяч избирательных кампаний различного уровня.