В Казани идет подготовка общественных наблюдателей к Единому дню голосования-2025

В эти дни в Казани проходит двухдневный семинар для будущих общественных наблюдателей, которые будут следить за честностью избирательного процесса на Едином дне голосования-2025. На семинаре участники знакомятся с основами избирательного законодательства, практическими кейсами и навыками, необходимыми для эффективного наблюдения за ходом голосования.

Организатором семинара выступает Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» совместно с Общественной палатой Республики Татарстан. Обучающая программа реализуется также при поддержке Фонда президентских грантов.

В преддверии Единого дня голосования 2025 года по всей России активно идет подготовка к масштабным избирательным кампаниям. Напомним, что в этом году планируется провести более 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня, а также распределить около 50 тысяч мандатов. В 20 субъектах РФ пройдут выборы губернаторов – высших должностных лиц региона, а в 11 регионах состоятся основные выборы в законодательные органы.

Особое значение в этом процессе имеет подготовка общественных наблюдателей. Именно они играют ключевую роль в обеспечении прозрачности и честности выборов.

Программа обучения строится на методиках вовлечения и полного погружения в процесс – с участниками проводят моделирование возможных ситуаций, в игровом формате отрабатывают вероятные инциденты.

«Мы считаем, что гражданское общество – это именно та сила, которая способна помочь в обеспечении прозрачности и законности избирательного процесса», – отметил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

По его словам, сейчас, на старте избирательной кампании, в регионах собирают гражданских активистов, политологов, электоральных экспертов, знакомят их с нововведениями в законодательстве и задачами общественного наблюдения.

«В дни голосования наблюдатели выходят на все избирательные участки, следят за ходом процесса: голосованием, подсчетом голосов, сообщают информацию. Это обеспечивает законность и привлекает внимание общества к выборам», – подчеркнул «Татар-информу» Брод.

Двухдневный семинар включает глубокое погружение в избирательное законодательство и интерактивные практики, позволяющие участникам сразу применять полученные знания в смоделированных ситуациях на избирательных участках.

«Главный упор мы делаем на практические кейсы. В программе – нормативные документы, права и обязанности наблюдателей, но самое важное – отработка реальных ситуаций», – уточнил Председатель Исполнительного комитета Татарстанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Тимур Какохо.

Обучение помогает участникам освоить ключевые навыки для работы наблюдателем: знание законодательства, стрессоустойчивость, внимательность, беспристрастность, оперативное реагирование в нестандартных ситуациях.

Общественные штабы по наблюдению уже созданы во многих регионах страны. В них входят члены региональных общественных палат, гражданские активисты и эксперты, которые взаимодействуют с местными НКО для усиления контроля.

«У Татарстана большой опыт в электоральных процедурах. Многие эксперты – члены Общественной палаты республики, которая активно контролирует подготовку к выборам», — заключил Какохо.

Подобные семинары уже прошли на Дальнем Востоке и в Башкортостане, а в ближайшее время состоятся в Нижнем Новгороде, Пятигорске и Санкт-Петербурге.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»