Александр Бородин: «Программа «Батырлар. Герои Татарстана» – это мудрое решение Раиса РТ»

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Участники программы «Батырлар. Герои Татарстана» – это будущие руководители, главы районов и городов. Таким мнением с «Татар-информом» поделился председатель комитета РОО ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов РТ» генерал-майор Александр Бородин.

Он напомнил, что программа «Батырлар. Герои Татарстана» реализуется по инициативе Раиса республики Рустама Минниханова в соответствии с указанием Президента России Владимира Путина. Фактически татарстанская программа является региональным вариантом федеральной программы «Время Героев».

«Я считаю, что решение Раиса о старте программы «Батырлар. Герои Татарстана» очень мудрое. У нас сейчас, допустим, «Движение первых» возглавляет выпускник казанского танкового училища – Артур Орлов, Герой России, родом из Ижевска. Он обучился, получил определенные знания и встал во главе крупного движения. Далее, в Юнармии, тоже у нас сейчас встал Герой России Владислав Головин, окончив такую же программу», – сказал он.

По словам Александра Бородина, когда Раис Татарстана Рустам Минниханов в докладе президенту Владимиру Путину рассказал, что из Татарстана на СВО задействованы около 39 тысяч человек, встал вопрос о том, как им помочь, когда они все вернутся.

«Я понимаю, военные, им Бог дал, они учились этому. А есть те люди, которые придут с СВО, кто-то из них может пойдет на прежнюю работу, но я считаю, что у них тоже есть талант. Я хочу подчеркнуть, что наш народ легко овладевает новыми навыками. Вот он был комбайнер, тракторист, но он уже научился воевать и неплохо воевать. Там мужчины, которые оценивают действия и мудро принимают решения», – дополнил он.

Александр Бородин напомнил, что для участия в программе «Батырлар. Герои Татарстана» кандидатам необходимо будет написать эссе о себе. Напомним, отбор на участие в проекте будет производиться посредством тестирования и последующего собеседования. Участники будут обязаны написать эссе о себе и своих целях в проекте, после чего кандидатов, показавших лучшие результаты, пригласят на собеседование.

Прошедших отбор участников ждет обучение на базе Высшей школы государственного и муниципального управления при КФУ. Далее участников ждет стажировка и назначения на государственные посты.

«Я полагаю, что эта программа в Татарстане – это мудрое решение Раиса республики и там создана определенная комиссия, которая все рассмотрит. Конечно, нельзя забывать и о тех ребятах, которые сейчас воюют, чтобы они не остались в стороне. Люди отвоевали, они выполнили все поставленные задачи, страну защищали. Вот я почему привел в пример Юнармию с Героем России Владиславом Головиным, у него нет стопы, но он способен еще работать и работает. Он пошел и показал знания. И у нас в Татарстане такие же ребята приходят», – уточнил Александр Бородин.

Он отметил, что участники СВО обладают и гражданским, и военным опытом, они умеют грамотно общаться с людьми и выполнять поставленные задачи. И в будущем, после обучения, вернувшиеся участники СВО, по его мнению, это хорошие главы районов, городов и прочее.

«Я уверен, что они способны поднять нашу Родину и наше хозяйство. Это справедливо продумано Раисом Республики», – подытожил он.