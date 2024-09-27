Александр Бородин: «Послание Раиса было очень продуманным, очень мудрым»

Александр Бородин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-Информ»

Рустам Минниханов справедливо обозначил важность поддержки участников СВО. Так корреспонденту «Татар-информа» прокомментировал сегодняшнее послание Раиса Татарстана Госсовету РТ председатель комитета Республиканской общественной организации ветеранов «Союз ветеранов РТ», начальник регионального штаба патриотического движения «Юнармия» Александр Бородин.

«Раис Татарстана Рустам Минниханов начал с очень важной темы. Он рассказал о работе по направлению поддержки военнослужащих и объявил следующий год – годом Защитника Отечества. Нужно как и раньше помогать гуманитарной помощью, как в лозунге: "Все для фронта! Все для победы!"», – отметил он.

По мнению Бородина, выступление Рустама Минниханова отличалось внимательностью и глубиной проработки, что вызывает восхищение его мудростью.

«Очень благодарен Раису РТ, что он напомнил об организации мероприятий для ветеранов и детей, а также о праздновании годовщины 80-летия Победы в Великой Отечественной Войне», – добавил он.