Александр Бородин: Если мы все будем работать как Президент, то Россия станет сильнее

Если мы все будем работать так же, как Президент Владимир Путин, то Россия станет сильнее. Об этом «Татар-информу» заявил председатель комитета РОО ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов РТ», начальник регионального штаба патриотического движения «Юнармия» Александр Бородин.

«Я горжусь, что у нас такой Президент, как Владимир Владимирович Путин. Он говорит от души, он любит Родину, любит Россию, любит всех. И как хорошо сказал о Татарстане, когда задавали вопрос о нашей республике. Он сказал, что у нас тут все живут в мире: и православные, и мусульмане. И это действительно неоспоримый факт. Я живу в Татарстане уже 32 года, здесь я стал генералом, воспитал своих детей. Мой внук сейчас на фронте, выполняет боевые задачи командования», – сказал генерал Александр Бородин.

Он отметил, что любит Татарстан, ведь здесь сложилась его судьба.

«Очень душевная получилась прямая линия у Владимира Владимировича. Трансляция длилась почти пять часов, и поступило более трех млн вопросов президенту. Он работает от зари до зари, и в этом каждый должен брать с него пример. Он истинный патриот нашей Родины. Если мы будем работать так же, как Владимир Путин, то Россия станет еще более сильной державой», – добавил Александр Бородин.

Председатель комитета РОО ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов РТ» признался, что благодарен Владимиру Путину за то, что он высоко оценивает всю работу, которая проводится в Татарстане.

«У нас впереди еще много задач, которые необходимо решать. Очень много было сказано про СВО, про наших бойцов, про наших командиров, которые добросовестно выполняют поставленные задачи. Когда появится текст прямой линии, подробно его изучим, чтобы взять на вооружение», – подытожил Александр Бородин.

Сегодня Президент России Владимир Путин подводит итоги уходящего года. В 2025 году мероприятие проходит уже в третий раз в объединенном формате: вопросы могут задавать как журналисты, так и граждане. Программа началась в 12.00 по московскому времени.