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Спорт
11 февраля 2022  11:26
Дамир Садриев

Александр Большунов завоевал серебряную медаль в спринте «классикой» на 15 км в Пекине

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Российский лыжник Александр Большунов завоевал вторую медаль на Олимпиаде в Пекине. Вслед за золотом в скиатлоне 25-летний спортсмен выиграл серебро в спринте на дистанции 15 километров классическим стилем.

Золото в «классике» досталось финну Ийво Нисканену, бронза – норвежцу Йоханнесу Клебо.

Лыжные гонки. Классический ход, 15 километров

1. Ийво Нисканен (Финляндия) – 37.54,8
2. Александр Большунов (Россия) – +23,2
3. Йоханнес Клебо (Норвегия) – +37,5

Это серебро стало для сборной России четвертой на Олимпиаде в Пекине. В медальном зачете Олимпийских игр Россия занимает восьмое место с двумя золотыми, четырьмя серебряными и шестью бронзовыми наградами.

Напомним, ранее наша национальная команда по хоккею во втором туре группы B обыграла сборную Дании со счетом 2:0.

#Олимпиада-2022 #лыжные гонки
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