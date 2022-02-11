Александр Большунов завоевал серебряную медаль в спринте «классикой» на 15 км в Пекине

Российский лыжник Александр Большунов завоевал вторую медаль на Олимпиаде в Пекине. Вслед за золотом в скиатлоне 25-летний спортсмен выиграл серебро в спринте на дистанции 15 километров классическим стилем.

Золото в «классике» досталось финну Ийво Нисканену, бронза – норвежцу Йоханнесу Клебо.

Лыжные гонки. Классический ход, 15 километров

1. Ийво Нисканен (Финляндия) – 37.54,8

2. Александр Большунов (Россия) – +23,2

3. Йоханнес Клебо (Норвегия) – +37,5

Это серебро стало для сборной России четвертой на Олимпиаде в Пекине. В медальном зачете Олимпийских игр Россия занимает восьмое место с двумя золотыми, четырьмя серебряными и шестью бронзовыми наградами.

Напомним, ранее наша национальная команда по хоккею во втором туре группы B обыграла сборную Дании со счетом 2:0.